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Monaco 3 - Trabzonspor 1

UEFA Avrupa Ligi H Grubu maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1yenildi.

06 Ekim 2022 Perşembe 22:01
Monaco 3 - Trabzonspor 1

Monaco 3 - Trabzonspor 1

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1yenildi. Stade Louis II Sradyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili ve Zaza Pipia hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 4. Dakikasında Trabzonspor’da Stefano Denswil sarı kart gördü.11. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı.Maxi Gomez kendisine faul yapıldığı sırada yere düşerken yaptığı hareketi Var’da değerlendiren hakem Giorgi Kruashvili kırmızı kartla Mavi Gomez’i oyun dışında bıraktı.14. dakikada Monaco Wissam Ben Yedder ile 1-0 öne geçti.22. dakikada Monaco’da Vanderson sarı kart gördü.45. dakikada Monaco Wissam Ben Yedder’in penaltı golü ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Monaco’nun 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. Dakikada Monaco Axel Disasi ile skoru 3-0 yaptı.56. dakikada Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ve Marek Hamsik oyundan çıktılar.Yerine Umut Bozok ve Anastasios Bakasetas oyuna girdiler.Aynı dakikada İçersinde Monaco’da Breel Embolo ve Wissam Ben Yedder oyundan çıktılar.Yerine Kevin Volland ve Myron Boadu oyuna girdiler.

   65. Dakikada Monaco'da Mohamed Camara ve Vanderson oyundan çıktılar.Yerine Jean Lucas ve Guillermo Maripan oyuna girdiler.72. dakikada Trabzonspor Anastasios Bakasetas ile skoru 3-1 yaptı.73. dakikada Trabzonspor’da Trezeguet yerini Jorge Djaniny’e bıraktı.Aynı dakika içersinde Monaco’da Aleksandr Golovin yerini Takumi Minamino’ya bıraktı.74. dakikada Trabzonspor’da Manolis Siopis yerini Abdülkadir Ömür’e bıraktı.Aynı dakika içersinde Monaco’da Krepin Diatta sarı kart gördü. 82. Dakikada Trabzonspor’da Enis Bardhi yerini Naci Ünüvar’a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Monaco’ya 3-1 yenildi.

      Bu sonuçla temsilcimiz Trabzonspor grubunda oynadığı 3 maçta aldığı 3 puanla 3. sırada yer aldı.Grubun diğer maçında Crvena Zvezda evinde Ferencvaros'u 4-1 yendi.

 Monaco:Alexander Nübel, Benoit Badiashile, Axel Disasi, Caio Henrique, Mohamed Camara, Aleksandr Golovin, Youssouf Fofana, Krepin Diatta, Wissam Ben Yedder, Breel Embolo,  Vanderson   

Teknik Direktör:Philippe Clement 

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez   

Teknik Direktör.Abdullah Avcı

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMonacoUEFA Avrupa Ligi H Grubu
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