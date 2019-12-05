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Mourinho eski takımına karşı kaybetti

Manchester United evinde ağırladığı Tottenham'ı 2-1 yendi.

Mourinho eski takımına karşı kaybetti

Manchester United evinde ağırladığı Tottenham'ı 2-1 yendi.

05 Aralık 2019 Perşembe 08:19
Mourinho eski takımına karşı kaybetti

Mourinho eski takımına karşı kaybetti

   Manchester United evinde ağırladığı Tottenham'ı 2-1 yendi.İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Tottenhamdeplasmanda Manchester United'a konuk oldu.

Old Trafford'da oynanan maçı ev sahibi Manchester United 2-1 galip tamamladı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri Rashford kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise Alli'den geldi.

Bu sonuçla Manchester United 21 puana yüskelirken, Tottenham 20 puanda kaldı.

Öte yandan Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 4. maçında ilk kez mağlup oldu.

(Ajansspor)

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