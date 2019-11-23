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Mourinho Tottenham'a yeniden hayat verdi

Tottenham, Jose Mourinho yönetiminde çıktığı ilk maçta West Ham'ı 3-1 yendi.

Mourinho Tottenham'a yeniden hayat verdi

Tottenham, Jose Mourinho yönetiminde çıktığı ilk maçta West Ham'ı 3-1 yendi.

23 Kasım 2019 Cumartesi 21:40
Mourinho Tottenham'a yeniden hayat verdi

Mourinho Tottenham'a yeniden hayat verdi

Tottenham, Jose Mourinho yönetiminde çıktığı ilk maçta West Ham'ı 3-1 yendi. Londra derbisinde galibiyeti getiren golleri Son, Lucas Moura ve Harry Kane kaydetti. Tottenham, ligdeki 12 maçlık deplasman galibiyet hasretini sonlandırdı.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında West Ham ile Tottenham karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazanmayı başardı. Jose Mourinho yönetiminde ilk maçına çıkan Tottenham, maça çok istekli başladı. 36. dakikada Heung-Min Son, ceza sahasına sol çaprazdan çok hızlı bir şekilde girerek sert bir şut çekerek topu filelere gönderek takımını 1-0 öne geçirdi.Bu golden 7 dakika sonra Güney Koreli yıldız asist yaptı. Dele Alli'nin yerdeyken topun taça çıkmasını engelleyerek pasını aktardı.Sol kanattan çizgiye inen Son, arka direkteki Lucas Moura'ya isabetli pasını vererek Brezilyalı yıldıza golü attırmayı başardı: 2-0.Jose Mourinho gollerden sonra büyük sevinç yaşarken ilk yarının son düdüğü çalmadan bitime 1 dakika kala soyunma odasına gitti.

    Tottenham, West Ham'a şans tanımadığı ilk yarıdaki oyununu ikinci yarıda da sürdürdü.49. dakikada kaptan Harry Kane de sahneye çıktı! İngiliz kaptan, sağ bek Aurier'in asistinde topu filelere göndererek 3-0 öne geçti.İngiltere Premier Lig'de geçen sezondan bu yana deplasmanda maç kazanamayan Tottenham, 12 maç aradan sonra (10 ay) dış sahada 3 puanı bir arada gördü.West Ham 73. dakikada Antonio'nun şık golüyle skoru 3-1 yaparak umutlandı. Bu golden sonra 7 dakikada 3 değişiklik yapan Tottenham, 90+6'da Ogbonna'nın golüne engel olmadı.West Ham son dakikalardaki çabasıyla skoru 3-2'ye getirse de yenilgiden kurtulamadı.

   Bu sonuçla Tottenham 17 puana yükselirken, West Ham 13 puanda kaldı.

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