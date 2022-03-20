Muhteşem Fenerbahçe

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta maçında Fenerbahçe evinde İH Konyaspor'u ikinci yarıdaki muhteşem futbolu ile 2-1 yendi.Konuk ekip İH Konyaspor 36. dakikada Zymer Bytyqi ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı İH Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında bambaşka bir Fenerbahçe sahada vardı.Fenerbahçe ikinci yarıya Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, İH Konyaspor,Amilton, Konrad Michalak değişiklikleri ile başladılar.53. dakikada Fenerbahçe'de Min-Jae Kim ve Serdar Aziz sarı kart gördü.56. dakikada İH.Konyaspor'da Endri Çekiçi sarı kart gördü.62. dakikada Fenerbahçe'de Attila Szalai sakatlandı ve yerini Filip Novak'a bıraktı.64. dakikada İH Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic sarı kart gördü.66. dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşunu Min-Jae Kim tamamladı ve skor 1-1 oldu.66. dakikada İH Konyaspor'da Endri Çekiçi yerini Amar Rahmanovic'i bıraktı.69. dakikada İH Konyaspor'da Soner Dikmen sarı kart gördü.75. dakikada İH Konyaspor'da Zymer Bytyqi ve Soner Dikmen oyundan çıktı.Yerine Ahmed Hassan ve Oğulcan Ülgün oyuna girdiler.76. dakikada Fenerbahçe'de taraftarların yoğun tezahüratları arasında İrfan Can Kahveci yerini genç yıldız Arda Güler'e bıraktı.88. dakikada Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun nefis pasını Dimitrios Pelkas gole çevirdi ve skoru 2-1 yaptı.89. dakikada İH Konyaspor'da Paul-Jose Mpoku oyuna girerken Amir Hadziahmetovic oyundan çıktı.90. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Miha Zajc yerini Ozan Tufan ve Mergim Berisha oyuna girdi.90. dakikada Fenerbahçe'de Diego Rossi sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenebahçe evinde İH Konyaspor'u 2-1 yendi.

Fenerbahçe:

Altay, Serdar Aziz, Min Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun

İH Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi

Süper Lig 30. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 30. Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg 31. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF