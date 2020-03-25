Mustafa Cengiz,"Maçları erteleyin diye yalvardık"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV’ye açıklamalarda bulundu.Mustafa Cengiz, “Uyarıda bulunmuştuk, nerdeyse yalvardık” dedi.Mustafa Cengiz şöyle konuştu: Şu anda çalışan tüm Galatasaray TV personeline teşekkür ediyorum. Abdurrahim Beyin oğlu Hikmet Bey de pozitif çıktı. Fatih Hocamızın durumu iyiye gidiyor. Benim sağlık durumum şu an için iyi. Belirti yok, test yapıldı, sonuçlarını bekliyoruz. Hekimler yüzde 80’in yakalanacağını söylüyor, devletimiz ulusal kurtuluş savaşı veriyor, bize düşen görev devletimize destek olmaktır. Öncelikle kadın ve çocuklarımızı korumalıyız. Maçları erteleyin diye yalvardık, yanlış anladılar sanki maç oynayalım dediğimizi iddia ettiler. İlk hasta sonrası panik oldu. O günlerde, TFF Başkanı maç seyirciliki oynanacak dedi, biz de dezenfekte işlemi yapıyoruz dedik. Bu sözümü farklı yere çektiler.