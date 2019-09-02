Müthiş maçın galibi yok.Fenerbahçe, Trabzonspor puanları paylaştı

TFF Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin golünü Garry Rodrigues, Trabzonspor'un golünü ise Ekuban kaydetti.Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, inanılmaz kurtarışlarla maça damga vurdu.Fenerbahçe'nin, Kadıköy'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı yenilmezlik serisi 48 maça çıktı. Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1’le alan Trabzonspor'un Kadıköy'de üç puan hasreti sürdü.

Henüz 12. saniyede Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kruse'nin ara pasıyla altıpasın sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Vedat Muric'in şutunda Uğurcan Çakır topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

4. dakikada Kruse'nin ceza yayı civarından müsait durumda şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada Deniz pasıyla savunma arkasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda Uğurcan Çakır topu oyun alanına çeldi.

13. dakikada Deniz Türüç'ün uzaktan şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Topla hızlı bir şekilde ceza alanına hareketlenen Rodrigues'in ara pasında Kruse altıpasın solunda topla buluştu. Alman oyuncunun bekletmeden geriye çıkardığı topun gelişine Rodrigues'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada Trabzonspor beraberlik golünü buldu. Hızlı gelişen atakta sağdan Avdijaj'ın ortasında Ekuban'ın altıpasın önünde kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

31. dakikada Ekuban'ın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Avdijaj'ın vuruşunda Altay Bayındır top ayaklarıyla kornere uzaklaştırdı.

43. dakikada ceza yayının solunda Vedat Muric ile yaptığı verkaçla içeri giren Kruse'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.

44. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı alanda buluştuğu topla ceza alanına hareketlenen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ceza yayı civarında Kruse'ye aktardı. Alman oyuncunun pasında müsait durumda bulunan Rodrigues'in şutunda top direkten oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Tolga Ciğerci'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in Uğurcan'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Kruse'nin ara asında altıpasın solunda Muric'in şutunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Atağın devamında sağda topla buluşan Ozan Tufan'ın ortasında kale sahasında iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda Uğurcan bu kez topu kornere çeldi.

50. dakikada Pereira'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Sosa, kaleci Altay'ın açılması üzerine meşin yuvarlağı kalecinin üzerinde aşırmayı denedi ancak Altay topa son anda müdahale etti.

53. dakikada sağdan Tolca Ciğerci'nin etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Kruse'nin kafa vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

67. dakikada Emre Belözoğlu'nun ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Rodrigues'in, kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla çıkardı.

72. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin şutunda kaleci Altay topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Vedat Muric

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Ekuban, Sorloth

Goller: Dk. 17 Rodrigues (Fenerbahçe), Dk. 27 Ekuban (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Sosa (Trabzonspor), Dk. 41 Dirar (Fenerbahçe)

Ersun Yanal "Bugün en büyük kazanım"

Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ersun Yanal "Bugün en büyük kazanım, taraftarlarımızın maç sonu oyuncularımıza ilgisi ve oyuncularımızı takdiriydi. Çok mutluyuz bu sebeple" dedi. Yanal, sakat oyuncuların milli arada iyileşeceğini ancak Hasan Ali'nin bir aya daha ihtiyacı olduğunu belirtti.

Ünal Karaman "Daha fazla atabilirdik"

Yayıncı kuruluşa konuşan bordo-mavili takımın teknik patronu, oyuncularının maç temposundan dolayı yorgun olduklarını ve milli aranın kendilerine ilaç gibi geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Bu takım 8 Ağustos’tan bu yana 7 maç oynadı. Önemli bir şekilde oyun yükünü çeken aynı oyuncular var. Oyuncularım alkışı hak ediyor. Milli ara bize ilaç gibi gelecek. Fiziksel ve zihinsel olarak yorulduk.

Golü yedik ama geri çekilmedik. Golü bulduk ve daha fazlasını da atabilirdik. Bu yorgunluğa rağmen beni tatmin eden bir performans sergilediler. Oyuncularımı kutluyorum."

(Ajansspor)

"