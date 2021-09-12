Müthiş maçın galibi yok...Trabzonspor 2- Galatasraay 2

Süper Lig 4. Hafta maçında Trabzonspor evinde galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Galatasaray’da Berkan Kutlu sarı kart gördü.20. dakikada Galatasaray Emre Kılınç. İle 1-0 öne geçti.33. dakikada Galatasaray Emre Kılınç ile maçta skoru 2-0 yaptı.36. dakikada Trabzonspor’da Berat Özdemir sarı kart gördü.39. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür yerini Yusuf Sarı’ya, İsmail Köybaşı yerini Anders Trondsen’e bıraktı.41. Dakikada Trabzonspor, Andreas Comelius ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor, oyuna Anders Tronsedsen yerine Stefano Denswil, Galatasaray’da Emre Kılınç yerine Aytaç Kara, Olimpiu Morutan yerine Ryan Babel değişiklikleri başladılar.62. dakikada Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile maçta skoru 2-2 yaptı.63. dakikada Trabzonspor’da Edgar Ie sarı kart gördü.75. dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu yerini, Mostafa Mohamed’e bıraktı.78. dakikada Galatasaray’da Halil Dervişoğlu mutlak bir golden yararlanamadı.81. dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas yerini Fode Koita’ya bırakırken, Galatasaray’da Alexandru Cicaldau yerini Taylan Antalyalı’ya, Halil Dervişoğlu yerini Oğulcan Çağlayan’a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşama 2-2 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Trabzonspor 10 puan olurken, Galatasaray 8 puana çıktı.Haftaya Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile oynarken, Galatasaray evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Edgar Ie, Bruno Peres, Berat Özdemir,Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Antony Nwakaeme, Marek Hamsik, Andreas Cornelius

Yedekler:

Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Serkan Asan, Manolis Siopis, Yusuf Sarı, Anders Trondsen, Yunus Mallı, Abdülkadir Parmak, Fode Koita

Teknik Direktör:Abdullah Avcı

Galatasaray:Fernando Muslera, DeAndre Yedin, Patrick van Aanholt, Christian Luyindama, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Yedekler:Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Ömer Bayram, Aytaç kara, Mostafa Mohamed, Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne

Teknik Direktör:Fatih terim