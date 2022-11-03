N Kolay İstanbul Maratonu pazar günü koşuluyor





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay İstanbul Maratonu, 6 Kasım 2022 Pazar günü 44. kez koşulacak. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label Kategori’de yer alan N Kolay İstanbul Maratonu’nda toplam 60 bin kişi parkura çıkacak.

Dünyada kıta geçişli tek maraton olma özelliği taşıyan N Kolay İstanbul Maratonu’nda bu yıl 42K, 42K Paten, 15K ve 8K’lık Halk Koşusu kategorileri bulunuyor. Etkinliğin 42K ve 15K kategorilerinde toplam 30 bin sporcu parkura çıkacak, 8K’lık Halk Koşusu’na ise 30 bin İstanbullu katılacak. İstanbul’da bu pazar on binlerce kişi Asya’dan Avrupa’ya koşarak şehrin keyfini çıkaracak. 42K ve 42K Paten yarışı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Yine aynı noktadan start alacak 15K koşusu ise Yenikapı’da tamamlanacak. 8K’lık Halk Koşusu’nda Altunizade Köprüsü’nden koşuya başlayan katılımcılar, Dolmabahçe’de varış noktasına ulaşacak.

56 elit atletin heyecan dolu rekabetine sahne olacak N Kolay 44. İstanbul Maratonu saat 09.00’da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak. Spor İstanbul Youtube hesabından da İngilizce anlatımla canlı yayınlanacak etkinlik tüm dünyadan takip edilebilecek. 42K Genel Klasman Ödül Töreni 12.00’da Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Yarış günü 06.00’da araç trafiğine kapatılacak parkur, 15.30’da tamamen trafiğe açılacak.

SPORCULAR VAPURLARLA TAŞINACAK

YÜKSEK SADAKAT İLE MÜZİK ZİYAFETİ

42K ve 15K’ya katılacak atletler start alanına Eminönü ve Kabataş’tan hareket edecek Şehir Hatları vapurlarıyla taşınacak. Ayrıca 42K ve 15K’da mücadele edecek sporcular için yarış günü Marmaray Üsküdar istasyonu önünden 07.00-08.00 saatleri arasında yarış başlangıç alanına ring seferleri düzenlenecek. Halk Koşusu katılımcıları yarış günü sabahı 07.30 ile 08.30 arası Mecidiyeköy’den yapılacak otobüs seferleriyle başlangıç noktasına ulaşabilecek. Koşucular, yarış günü göğüs numaralarını göstererek İBB’nin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

N Kolay İstanbul Maratonu katılımcılarını yarış günü dev bir müzik şöleni bekliyor. 15K yarışı bitiş noktası olarak belirlenen Yenikapı aynı zamanda eğlencenin de adresi olacak. 15K’da dereceye giren sporcular için 11.00’da gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından sahne alacak Yüksek Sadakat grubu katılımcılara hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti sunacak.

MARATON VE SPOR FUARI YENİKAPI’DA

N Kolay İstanbul Maratonu öncesi her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Maraton ve Spor Fuarı gerçekleştirilecek. Yenikapı’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Maraton ve Spor Fuarı, 3-4-5 Kasım tarihlerinde İstanbulluları ağırlayacak. 42K ve 15K sporcularının yarış kitlerinin dağıtımının yapılacağı fuar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.



ÇOCUK MARATONU 5 KASIM’DA

N Kolay İstanbul Maratonu etkinliğinin içerisinde gerçekleştirilen Çocuk Maratonu bu yıl 5 Kasım Cumartesi günü Yenikapı’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Yaş gruplarına göre 4 kategoriye ayrılan 4-13 yaş arası 1.000 çocuk saat 09.00’da başlayacak etkinlikte varış çizgisine ulaşma heyecanını tadacak.

BASIN AKREDİTASYON VE BİLGİLENDİRME

N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nu takip etmek isteyen basın mensupları, 4-5 Kasım tarihlerinde İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’ndaki Basın Odası’na kurum kartları ve kimlikleriyle müracaat ederek akreditasyon işlemlerini gerçekleştirebilir. Basın mensuplarını yarış başlangıç alanına taşıyacak basın otobüsleri, 6 Kasım Pazar günü İBB’nin Saraçhane binası önünden saat 07.00’de hareket edecek. Basın mensuplarını start alanından Sultanahmet’teki varış noktasına taşıyacak otobüsler Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi önünden saat 10.30’da kalkacak.



YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

08.40 Paten Yarışı Başlangıcı

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00 42K Yarış Başlangıcı

09.15 15K Yarış Başlangıcı

09.45 Halk Koşusu Başlangıcı

12.00 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)