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N Kolay İstanbul Yarı Maratonu 30 Nisan'da Koşulacak

Avrupa’nın en iyi 3 yarı maratonundan biri olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 30 Nisan 2023 Pazar günü 18. kez start almaya hazırlanıyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:18
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu 30 Nisan'da Koşulacak

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu 30 Nisan'da Koşulacak


Tarihi Yarımada’da rekortmen atletlerle birlikte parkura çıkmak isteyenler için kayıtlar 10 Nisan’da sona erecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’da 30 Nisan Pazar günü 18. kez koşulacak. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Gold Label kategoride yer alan N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu, yaklaşık 60 farklı ülkeden 12 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi 9 yarı maratonu arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu; katılımcılara; 21K, 21K Paten ve 10K’lık kategorilerde yarışma imkanı tanıyor. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin merkezi olan parkuru ve eşsiz Haliç manzarasıyla sporculara benzersiz bir deneyim sunan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda koşmak için kayıtlar 10 Nisan tarihinde sona erecek. Spor İstanbul’un (spor.istanbul) web sayfası üzerinden yarış için kaydını yaptıran katılımcılar, 28-29 Nisan tarihlerinde Kanyon’da kurulacak Spor İstanbul stantlarından yarış kitlerini teslim alabilecek.


RUTH REKOR İÇİN GELİYOR

Eğim farkı bulunmayan güzergahıyla sporculara #EnHızlıYarı Maraton derecelerini yapma imkanı sunan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda binlerce koşucu, rekortmen atletler ile birlikte parkura çıkacak. 2021’de düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu’nda 1:04:02’lik derecesiyle kadınlarda dünya rekorunu kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 30 Nisan’da yeniden İstanbul’da sahne alacak. İstanbul Yarı Maratonu parkur rekorunu 59:15’lik derecesiyle elinde bulunduran, 2022’nin şampiyonu Kenyalı erkek atlet Rodgers Kwemoi de Tarihi Yarımada’da kendi rekorunu geliştirmek için yarışacak. Elit atletler arasında kadınlarda Türkiye’yi; Meryem Erdoğan, Yayla Günen ve Sabriye Güzelyurt temsil edecek. Erkeklerde ise Ömer Alkanoğlu, Üzeyir Söylemez ve İlham Tanui Özbilen Türkiye’yi temsil edecek elit atletler arasında yer alıyor.

YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI
05:00 Parkurun Araç Trafiğini Kapatılması

07:30 Paten Start
08:10 10K Start
09:30 Elit Atlet ve 21K Start
11:00-12:00 Ödül Töreni
13:15 Parkurun Araç Trafiğine Açılması
14:00 Etkinlik Bitiş

Anahtar Kelimeler:
MaratonİBB
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