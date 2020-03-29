NBA Basketbol Liginde Brooklyn ezdi geçti

Son haftaların yenilmez dedikleri takımı olan Brooklyn rakibini zorlanmadan kazanmayı başardı. Maçta yıldız oyuncuları Kyrie Irving ve Kevin Durant olmamasına rağmen rahat bir skorla maçı kazandılar. Bu galibiyetle birlikte yenilmezliği sürdüren ve Doğu Konferansında büyük bir yükselişe geçti. Maçın ilk devresini 45-55 önde bitiren deplasman ekibi ikinci devrede ise fişi çekerek farklı bir şekilde maçı bitirdiler. Bu galibiyetle birlikte rakibi olan

Indiana Pacers’ la arasındaki puan farkını indirmeye devam ediyor.

Irving ve Durant’ sız Farklı Sonuç

Sakatlıkları süren bu yıldızların maçta olmamalarına rağmen desteğe gelip onları yüreklendirmeli takım için büyük bir avantaj sağladığı görüldü. Muhtemelen ikisininde en az 3 hafta daha forma giyemeyecekler konuşulurken bu galibiyetle birlikte hiçbir

problem çıkmayacağını kanıtlamış oldular. Maçın en skorer oyuncusu deplasman ekipte

Timothe Luwawu 21 sayı ve 4 ribaundla olurken ev sahibi ekipte ise P.J Washington

16 sayı ve 7 asistle takip etti.

Charlotte Bitti mi ?

Haftalardır galibiyet yüzü görmeyen takım bu haftayıda es geçti ve mağlubiyet serisine bu maçıda eklemiş oldu. Bu durumla birlikte desteklemeye gelen taraftar grupları maçlara gelmemeye başlamış ve tepki görmeleri artmıştır. Antrenör James Borrego şu sözleri söylemiştir. ‘’ Takımımdan memnun değilim fakat elimizden geldiğince oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz bu sezon benim gözümde bitmiştir, önümüzdeki sezon farklı takım ve oyuncularla birlikte daha iyi bir gelecek olacak. ‘’ Bu röportajdan sonra başkan Michael Jordan’ dan gelen tepki herkesi şokta bıraktı.

Sezonun bitmesine daha varken bu davranışın arkasından antrenörü azarlayan eski yıldız basketbolcu ve kulübün sahibi Jordan‘’ Daha iyi olucaz sadece biraz daha zaman ‘’ diyerek sözünü noktaladı.

Brooklyn’ den Yeni Transfer Hedefi

Kevin Durant’ in eski takım arkadaşı olan Russell Westbrook’ u gelecek sezon almak isteyen takım harekete geçti. Houston Rockets ile görüşmeye başlayan takım durumların güzel ilerlediğini söyledi. Westbrook’ a gelen Brooklyn hakkında ne düşünüyorsunuz ? sorusuna cevabı şöyleydi ‘’ Eski arkadaşlarımla tekrar oynamak isterim fakat bu sezon bitmeden hemen gidemem kulübümle eğer anlaşılırsa neden olmasın ‘’ cevabını verdi.

Bu durumla birlikte transferin olacağının sinyallerini vermiş olurken, aynı zamanda oynanan

Brooklyn - Charlotte maçına geldiği görüntülenmiş ve yakın arkadaşıyla fotoğraf çekilmiştir.

NBA'de oynanan diğer maç sonuçları

Atlanta Hawks 111 - 107 Dallas Mavericks

Chicago Bulls 104 - 112 Phoenix Suns

Miami Heat 125 - 105 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 119 - 98 Philadelphia 76ers

Giannis Antetokounmpo Dönüşü

Sakatlıktan dönen yıldız oyuncu Philadelphia’ yı yenmeyi başardı. Maçın yıldızı olan oyuncu 31 sayı, 17 ribaund ve 8 asistlik performansıyla maça damgasını vurmuştu. En çok konuşulan sorulardan birisi ise şuydu sakatlık sonrası performansının düşeceği düşünülürken herkesi ters köşe etmeyi yine başardı. Geçen haftalarda yokluğunu çok hissedilen oyuncu bu hafta varlığı ile takımına ve herkese ne kadar iyi bir basketbolcu,

yıldız olduğunu kanıtlamış oldu. Maç sonu röportajında ‘’ Giannis geri döndü bu daha başlangıç takımım ve ben bugün oynanan maç antreman gibiydi daha iyilerini görmek istiyoruz ‘’ sözüyle rakiplerini küçümsediğini göstermiş oldu.

Kyrie Irving ‘ e Talip çıktı

Başarılı oyuncu Brooklyn’ de gösterdiği performansla birlikte talipleride çoğaldı. Avrupadan gelen teklifler dışında NBA’ den bir çok takımda tekliflerini yeniledi. Avrupadan Barcelona, CSKA Moskova ve Fenerbahçe Beko’ dur. NBA’ de ise Los Angeles Clippers, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets ve Dallas Mavericks olarak biliniyor. Kendisinin bu konu hakkında bilgilendirmediği ve konuşulmadığını söylemiştir.

Kulüp sahibi Josei Tsai konu hakkında konuştu ‘’ Irving için teklifler geldi doğrudur fakat antrenörümüz ve benim kararım onun kalması bize katkılarının devam etmesi yönündedir, bize sağlıyacağı destek ve oyun bilgisi bizi üst sıralara hatta şampiyonluğa kadar gideceğinden eminim, eminiz ‘’ dedi.

Brooklyn yeni bir reklam sponsorluğu için imza atmaya hazırlanıyor

NBA Basketbol liginde bir ilki yaşayacak olan brooklyn takımı, Avrupa üzerinden online bahis işi yapan bir şirket ile anlaşmaya çalışıyor. 2000’li yılların başında İsveç’te kurulmuş olan Best10 bahis şirketi ile saha kenarı reklamları ve forma sponsorluğu üzerine görüşen her iki şirketin yöneticileri yıl sonunda anlaşmaya varılabilir.

Sadece internet üzerinden online bahis ve şans oyunları işi yapan bu şirket 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Asya, Güney Amerika, Avrupa ve İskandinav pazarını ele geçirdi. İngiliz merkezli işletilen diğer bahis şirketleri olan 1xbet, bet365, bwin, betfair gibi firmalardan daha çok oyuncuya sahip olduğunu 2019 yılı verilerine göre açıklanmıştır. İsveç borsasında şirket olarak işlem gören Best 10 bahis sitesi, rakiplerinden daha yüksek futbol ve basketbol maç bahis oranları sunmasıyla tanınmakta.

Hem mobil kullanıcıların hemde masaüstü oyuncuların rahatlıkla tüm spor bahislerine dahil olabileceği bir web sitesi bulunan firma, gün geçtikçe borsadaki değerini yükseltiyor. Best10 bahis firması özellikle Asya kıtasında bulunan bir çok bahis şirketinden daha yüksek maç bahis oranları sunması onu bir çok kıtada tercih edilme sebebi yapmakta.

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