Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

 BB Erzurumspor 1 - Yeni Malatyaspor 0

Süper Lig 36. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 17:55
 BB Erzurumspor 1 - Yeni Malatyaspor 0

   BB Erzurumspor 1 - Yeni Malatyaspor 0

    Süper Lig 36. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.Karşılaşmada 28. dakikada Emrah Başsan’ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ricardo Gomes topa kafayı vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.39. dakikada Emrah Başsan’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes’in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 

    Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçti.90+6. dakikada BB Erzurumspor'da Obertan, ceza sahası dışından arkası dönük zor pozisyonda dönüp şık bir vuruşla durumu 1-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı BB Erzurumspor 1- kazandı.

   Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 34 yaparken, Yeni Malatyaspor 37 puanda kaldı.37. hafta maçında BB Erzurumspor deplasmanda Gaziantep FK ile oynarken, Yeni Malatyaspor evinde MKE Ankaragücü ile oynayacak. 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç, Ricardo Gomes

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Ahmet lldız, Umut Bulut, Adem Büyük, Fofana, Kubilay Kanatsızkuş

Son Güncelleme: 21.04.2021 20:28
Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü 1- Y.Denizlispor 1
MKE Ankaragücü 1- Y.Denizlispor 1
Hatayspor üç maç sonra kazandı
Hatayspor üç maç sonra kazandı
Beşiktaş puan kaybetye devam etti
Beşiktaş puan kaybetye devam etti
F.Karagümrük 1 - Göztepe 1
F.Karagümrük 1 - Göztepe 1
Kayserispor 2 - Gençlerbirliği 2
Kayserispor 2 - Gençlerbirliği 2
Rize'de gol yağmuru
Rize'de gol yağmuru
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüsüne yenik düştü.
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüsüne yenik düştü.
Tottenham, Mourinho ile yolları ayırdı
Tottenham, Mourinho ile yolları ayırdı
Fenerbahçe farkı kapatıyor
Fenerbahçe farkı kapatıyor
Gaziantep FK 2- Kasımpaşa 2
Gaziantep FK 2- Kasımpaşa 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim