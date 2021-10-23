Ç.Rizespor ilk galibiyetini aldı
Çaykur Rizespor Süper Lig 10. hafta maçında evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek bu sezon ilk galibiyeti aldı.Karşılaşmanın 11. dakikasında Çaykur Rizespor Cemali Sertel'in attığı golle 1-0 öne geçti.Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi...
Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa 62. dakikada penaltı kazandı.VAR incelemesi sonucunda maçın hakemi Hüseyin Göçek Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi.62. dakikada Umut Bozok penaltıdan golü attı ve Kasımpaşa skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın uzatma dakilarında 100. dakikada Ç.Rizespor'da Selim Ay maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.Karşılaşmadan Çaykur Rizespor 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Çaykur Rizspor puanını 4 yaparken, Kasımpaşa 6 puanda kaldı.Süper Lig'in 11. haftasından Çaykur Rizespor 29.10.2021 Cuma günü saat 20.00'de Trabzonspor deplasmanına giderken, Kasımpaşa A.Ş. 30.10.2021 Cumartesi saat 13.30'da evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Süper Lİg 10. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF