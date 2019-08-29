Trabzonspor tur için sahada

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk ediyor.Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

3-1’lik skor avantajını elinde bulunduran Trabzonspor, Yunan temsilcisini eleyerek, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 yıl sonra gruplara kalmayı hedefliyor.Trabzon, UEFA Avrupa Ligi’ne hazır... Geçen sezonu 4. tamamlayan ve tam 4 yıl sonra Avrupa bileti alan Bordo-Mavililer, gruplara kalmak adına engelleri tek tek aşıyor. Kupa 2’ye 3. Ön Eleme Turu’ndan katılan Karadeniz devi, Çek ekibi Sparta Prag ile oynadığı maçlarda sürprize izin vermedi. Çekya’da rakibiyle 2-2 berabere kalan Fırtına taraftarı önünde de Prag temsilcisini 2-1’le geçti ve adını bir üst tura yazdırdı. Bordo-Mavili ekip, Play-Off’ta ise Yunan temsilcisi AEK ile eşleşti.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Mikel, A.Parmak, Yusuf Sarı, Ekuban, Avdijaj, Sörloth

AEK: Barkas, Lopes, Vranjes, Svarnas, Paulinho, Verde, Simoes, Mantalos, Simao, Oliveira, Livaja

(Fanatik)