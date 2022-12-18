Nefes kesen final sonunda….Arjantin Dünya Şampiyonu

2022 Dünya Kupasını’nın sahibi normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 tamamlanan karşılaşmada penaltı atışları sonrası Fransa’yı 7-5 yenen Arjantin’in oldu.Yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Lionel Messi'li Arjantin, kupanın sürpriz ekibi Fas'ı 2-0'la geçen Kylian Mbappe'li Fransa ile finalde kozlarını paylaştı.Arjantin, normal süresi ve uzatma dakiları 3-3 tamamlanan maçta, penaltı atışları sonrası Fransa’yı 7-5 yenerek, Dünya Kupası’nı 3. Kez kazandı.

Arjantin daha önce 1978 ve 1986 yıllarında Dünya Kupası’nı kazanmıştı.Fransa ise 1998 ve 2018 yıllarında Dünya Kupası’nı kazanmıştı.Dünya Kupası tarihindeki 26. maçına çıkan Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olma rekorunu elde etti. Rekor, daha önce 25 maça çıkan Alman eski futbolcu Lothar Matthaus’a aitti.Lionel Messi, Fransa’ya finalde attığı iki gol ile Arjantin tarihinin Dünya Kupası’ndaki en golcü oyuncusu olma rekorunu (13 golle) eline aldı.Bu başarı ile Tangocular'ın her birinin cebine 1.3 milyon Euro girecek.

Karşılaşmanın 23. Dakikasında Arjantin, Lionel Messi’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.36. dakikada Arjantin, Angel Di Maria ile skoru 2-0 yaptı.41. dakikada Fransa’da Ousmane Dembele ve Olivier Giroud oyundan çıktılar.Yerine Randal Lolo ve Marcus Thuram oyuna girdiler.45. dakikada Arjantin’de Enzo Fernandez sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Arjantin’in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. Dakikada Fransa’da Adrien Rabiot sarı kart gördü.65.dakikada Arjantin’de Angel Di Maria oyundan çıktı.Yerine Marcos Acuna oyuna girdi.71. dakikada Fransa’da Theo Hernandez ve Antoine Griezmann oyundan çıktılar.Yerine Eduardo Camavinga ve Kingsley Coman oyuna girdiler.79. dakikada Fransa penaltı kazandı.Fransa, Kylian Mbappe ile skoru 2-1 yaptı.82. dakikada Fransa, Kylian Mbappe ile skoru 2-2 yaptı.87. dakikada Fransa’da Marcus Thuram sarı kart gördü.90. dakikada Fransa yedek kulübesinde Olivier Giroud sarı kart gördü.90+7. Dakikada Arjantin’de Marcos Acuna sarı kart gördü.Karşılaşmanın normal süresi 2-2 tamamlandı.

Uzatma Dakikaları

Karşılaşmanın ilk 15 dakika uzatma dakikalarında 90. Dakikada Arjantin’de Nahuel Molina oyundan çıktı.Yerine Gonzaio Montiel oyuna girdi.96. dakikada Fransa’da Adrien Rabiot oyundan çıktı.Yerine Youssouf Fofana oyuna girdi.102. dakikada Arjantin’de Rodrigo de Paul ve Julian Alvarez oyundan çıktılar.Yerine Leandro Paredes ve Lautaro Martinez oyuna girdiler.Uzatma dakikalarının ilk 15 dakikası 2-2 tamamlandı.

İkinci 15 dakika uzatma dakikalarında 109. Dakikada Arjantin, Lionel Messi ile 3-2 öne geçti.113. dakikada Fransa'da Raphael Varane oyundan çıktı.Yerine Ibrahima Konate oyuna gird.114. dakikada Arjantin'de Leandro Paredes sarı kart gördü.116. dakikada Arjantin’de Alexis Mac Allister oyundan çıktı.Yerine German Pezzella oyuna girdi.117. dakikada Arjantin’de Gonzalo Montiel sarı kart gördü.118.Fransa penaltı kazandı.Fransa, Kylian Mbappe skoru 3-3 yaptı.120. dakikada Arjantin’de Nicolas Tagliafico oyundan çıktı.Yerine Paulo Dybala oyuna girdi.Fransa’da Jules Kounde oyunda çıktı.Yerine Axel Disasi oyuna girdi.120. dakikada Arjantin'de Emiliano Martinez sarı kart gördü.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 3-3 beraberlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı Atışları;

Fransa Arjantin

1.Penaltı: 1 1

2.Penaltı: 0 1

3.Penaltı: 0 1

4.Penaltı: 1 1

Lusail Stadium'da 88.966 kişinin izlediği karşılaşmada Arjantin, Fransa’yı penaltı atışları sonrası 7-5 yenerek Dünya Kupası’nı 3. Kez kazandı.

Arjantin:Emiliano Martinez, Nicolas Tagliafico, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Angel Di Maria, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Lionel Messi

Teknik Direktör:Lionel Scaloni

Fransa:Hugo Lloris, Raphael Varane, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele

Teknik Direktör:Didier Deschamps