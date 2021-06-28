Nefes kesen gol düellosunun galibi İspanya
EURO 2020 Çeyrek final yükselme maçında İspanya uzatma dakikalarında attığı gollerle Hırvatis'tanı 5-3 yendi.Karşılaşmanın 20. dakikasında Hırvatistan 1-0 öne geçti.20. dakikada İspanyol kaleci Simon'un büyük hatası sonrası Hırvatistan öne geçti.38. dakikada İspanya Sarabia'nın attığı golle skora 1-1'lik eşitliği getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
UZATMA DAKİKALARI
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 100. dakikada İspanya Morata'nın attığı golle skoru 4-3'e yaptı.104. dakikada İspanya, Mikel Oyarzabal attığı golle skoru 5-3'e getirdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve bu müthiş mücadeleyi İspanya 5-3 kazandı.İspanya, Fransa-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 2 Temmuz'da çeyrek finalde karşılaşacak.