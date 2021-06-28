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Nefes kesen gol düellosunun galibi İspanya

EURO 2020 Çeyrek final yükselme maçında İspanya uzatma dakikalarında attığı gollerle Hırvatis'tanı 5-3 yendi.

28 Haziran 2021 Pazartesi 21:13
Nefes kesen gol düellosunun galibi İspanya

Nefes kesen gol düellosunun galibi İspanya

    EURO 2020 Çeyrek final yükselme maçında İspanya uzatma dakikalarında attığı gollerle Hırvatis'tanı 5-3 yendi.Karşılaşmanın 20. dakikasında Hırvatistan 1-0 öne geçti.20. dakikada İspanyol kaleci Simon'un büyük hatası sonrası Hırvatistan öne geçti.38. dakikada İspanya Sarabia'nın attığı golle skora 1-1'lik eşitliği getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. dakikada İspanya, Azpilicueta'nın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.77. dakikada İspanya, Ferran Torres skoru 3-1 yaptı.85. dakikada Hırvatistan, Orsic'in golüyle skoru 3-2 yaptı.90+2. dakikada Hırvatistan,  Mario Pasalic skoru 3-3'e yaptı.Karşılaşmanın normal süresi 3-3 berabere bitti.

   UZATMA DAKİKALARI

   Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 100. dakikada İspanya Morata'nın attığı golle skoru 4-3'e yaptı.104. dakikada İspanya, Mikel Oyarzabal attığı golle skoru 5-3'e getirdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve bu müthiş mücadeleyi İspanya 5-3 kazandı.İspanya, Fransa-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 2 Temmuz'da çeyrek finalde karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
IspanyaHırvatistan
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