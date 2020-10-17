Nefes kesen maç I 8 gol 2 penaltı

Çaykur Rizespor’un sahasında Ankaragücü mücadelesi adeta gol düellosuna sahne oldu. İlk yarısında tam 5 golün çıktığı maçta Loic Remy hat-trick yaptı. Ankaragücü kaptanı Alper Potuk ilk yarı sonunda kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 6. dakikada Ankaragücü 1-0 öne geçti. Lobjanidze’nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Paintsil’in şutu defansa çarparak filelere gitti: 0-116. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2’ye çıkaran ilginç bir gol attı. MKE Ankaragücü oyuncularının defansın arkasına uzun pasında kaleci Gökhan Akkan’ın ceza sahası dışına çıkarak ayağı ile uzaklaştırmak istediği top Melnjak’dan sekerek Paintsil’in önünde kaldı. Kaleci Gökhan Akkan’dan hızlı davranan Paintsil meşin yuvarlağı kafa ile boş filelere gönderdi: 0-218. dakikada Abdullah Durak’ın ceza sahası içerisine uzun pasında Fernando’nun sağ ayağı ile plase vuruşunda top filelere gitti ve fark 1’e indi: 1-243’te Pinto’nun sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iki kişi arasında iyi yükselen Börven’in kafa vuruşunda Ankaragücü yeniden farkı 2’ye çıkardı: 1-3Çaykur Rizespor’da 45+1’de kazanılan serbest vuruşu kullanan Boldrin yaklaşık 30 metreden düzgün ve sert bir vuruşla topu direk dibinden filelere gönderdi: 2-3

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Çaykur Rizespor penaltıdan eşitliği sağladı.: 3-3.62’inci dakikada Çaykur Rizespor bir kez daha penaltı kazandı. Ankaragücü’nün ceza sahası içinde yaptığı faül sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Bir kez daha topun başına geçen Remy Çaykur Rizespor’u öne geçirdi: 4-3.78’de Çaykur Rizespor’un hızlı atağında top ceza sahası içinde Remy ile buluştu. Rakibini sırtına alan ve topu iyi saklayan yıldız isim sert ve etkili bir şutla durumu 5-3 yaptı.Kalan dakikalarda 2 net pozisyonu daha harcayan Çaykur Rizespor tarihi bir skoru kaçırdı. Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi puanını 5’e çıkardı. MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.