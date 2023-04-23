Nefes kesen maçın galibi A.Demirspor….A.Demirspor 5 - Kayserispor 3

Spor Toto Süper Lig 31. Hafta maçında Adana Demirspor evinde adeta nefeslerin kesildiği karşılaşmada Kayserispor’u 5-3 yendi.Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu, Murat Altan ve Emir Eray Eyisoy hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 7.dakikasında A.Demirspor Cherif Ndiaye ile 1-0 öne geçti.24.dakikada Kayserispor Mame Thiam ile skoru 1-1 yaptı.27.dakikada A.Demirspor Cherif Ndiaye ile 2-1 öne geçti.30.dakikada Kayserispor Mame Thiam ile durumu 2-2 yaptı.33.dakikada A.Demirspor Younes Belhanda ile 3-2 öne geçti.45+4.dakikada Kayserispor Mame Thiam ile skoru 3-3 yaptı.45+5.dakikada A.Demirspor Yusuf Sarı ile 4-3 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı A.Demirspor’un 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46.dakikada A.Demirspor’da İsmail Çokçalış sarı kart gördü.51.dakikada Kayserspor’da Arif Kocaman sarı kart gördü.52.dakikada A.Demirspor Henry Onyekuru’nun penaltı golüyle skoru 5-3 yaptı.

56.dakikada Kayserispor’da Arif Kocaman yerini Ramazan Civelek’e bıraktı.59.dakikada Kayserispor’da Miguel Cardoso sarı kart gördü.72.dakikada A.Demirspor’da Henry Onyekuru ve Younes Belhanda oyundan çıktılar.Yerine Fredrik Gulbrandsen ve Emre Akbaba oyuna girdiler.

76.dakikada Kayserispor’da Bernard Mensah sarı kart gördü.76.dakikada Kayserispor’da Yaw Ackah yerini. Mario Gavranovic’e bıraktı.81.dakikada Kayserispor’da kaleci Bilal Bayazıt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

83.dakikada Kayserispor’da Miguel Cardoso ve Mame Thian oyundan çıktılar.Yerine yedek kaleci Cenk Gönen ve Emrah Başsan oyuna girdiler.A.Demirspor’da Gökhan İnler ve Yusuf Sarı oyundan çıktılar.Yerine Furkan Soyalp ve Yusuf Erdoğan oyuna girdiler.87.dakikada A.Demirspor’da Emre Akbaba sarı kart gördü.90+2.dakikada A.Demirspor'da İsmail Çokçalış yerini Abdurrahim Dursun'a bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor evindeki gol düellosunda Kayserispor’u 5-3 yendi.Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 57 yaparken, Kayserispor 45 puanda kaldı.

Süper Lig 32.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF