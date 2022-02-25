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Nefes kesen maçın galibi Trabzonspor

Süper Lig 27. hafta açılış maçında Lider Trabzonspor evinde Kayserispor'lu 3-2 yendi.

25 Şubat 2022 Cuma 21:54
Nefes kesen maçın galibi Trabzonspor

Nefes kesen maçın galibi Trabzonspor

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. hafta açılış maçında Lider Trabzonspor evinde Kayserispor'lu 3-2 yendi.Karşılaşmanın 19. dakikasında Kayserispor'da Cardoso sağ kanattan içeri kesti, Thiam penaltı noktası üzerinden gelişine vurup, ağları sarstı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.24. dakikada Kayserispor, Gavronovic'le 1-0 öne geçti.45+1. dakikada Kayserispor, Thiam'ın şık bir kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor son derece etkili başladı.49. dakikada Trabzonspor, Edin Visca ile skoru 2-1 yaptı.59. dakikada Trabzonspor, Djaniny ile durumu 2-2 yaptı.64'. dakikada Trabzonspor,'da Abdülkadir Ömür'ün şutu direkten döndü.80'. dakikada Kayserispor'da Thiam'ın şutu direkten döndü.90+5. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Nwakaeme penaltıdan skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmadan Lider Trabzonspor 3-2 galip ayrıldı.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Kayserispor : Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic.

Süper Lİg 27. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 27. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 28. Hafta Maç Progrramı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 25.02.2022 22:10
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKayserispor
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