Newcastle United 2 - Manchester City 2

Mancherter City 2 kez öne geçtiği karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.Premier League'in 14. haftasında Newcastle United'a konuk olan Manchester City, 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 88'de eski Liverpool oyuncusu Jonjo Shelvey'nin füzesiyle ev sahibi Newcastle puanı kurtardı! 2-2 sona eren maçın ardından City puanını 29, Newcastle ise 16 yaptı.

City, iki kez öne geçtiği maçta üç puana tutunamazken 22’de Raheem Sterling skoru 1-0’a getirdi. 25’te Jetro Willems skora eşitliği getirdi. Adeta 1-1’e kilitlenen maçta 82’de Kevin de Bruyne uzak mesafaden yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi.

Pep Guardiola golden sonra 3 puanı korumaya yönelik son hamlesinde Gabriel Jesus’u çıkardı ve Rodri’yi oyuna soktu. Rodri 84’e oyuna dahil olurken 88’de Jonjo Shelvey, serbest vuruşta Atsu’nun pasında bomboş kaldı ve uzak mesafeden şutu gönderdi. Top ağlara gitti ve skor 2-2’ye geldi.

Liverpool’un eski oyuncusu Shelvey, takımının 25’in ardından yeniden skoru eşitlemesini sağladı. Kalan bölümde Sterling’le 90+2’de bir pozisyondan faydalanamayan City, 1 puana razı oldu.

(Skor)