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Nihat Özdemir ‘Bizim için sağlık her şeyden önce gelir"

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündmee ilişkin açıklamalarda bulundu.

25 Mart 2020 Çarşamba 11:59
Nihat Özdemir ‘Bizim için sağlık her şeyden önce gelir"

Nihat Özdemir ‘Bizim için sağlık her şeyden önce gelir"

   Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündmee ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, corona virüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig’in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.TFF Başkanı Nihat Özdemir, gazeteci Bilal Meşe’ye Süper Lig’in geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir  yaptığı açıklamada “Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz.” dedi.

   Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Başkan Özdemir ayrıca “Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor. Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık” ifadelerini kullandı.Başkan Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF olarak 7 maddelik bir rapor verdiklerini de belirterek, “Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryo var ve sadece Sayın Bakan biliyor” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Nihat ÖzdemirTürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
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