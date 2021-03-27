Norveç, Türk Milli Takımının elinden ucuz kurtuldu | 3 - 0

Türk Milli Takımı Norveç kalesini kevgire çevirdi



Türk A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşı karşıya. Maçın son 30 dakikasında durum 3-0. A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

Maç bolunca Milli Takım futbolcuları, rakip ceza sahasını adeta istila etti. Futbolcularımızın kurduğu yoğun baskı daha ilk dakikalarda gole dönerken, 28'nci dakikada Çağlar Söyüncü durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Norveç ekibine adeta sahayı dar eden Türk Milli Futbol Takımı dakika 59'da Ozan ile maçın üçüncü golünü attı.

Gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 devirip tarihi bir galibiyete imza atan Türk Milli Futbol Takımı grup liderliği sahada! İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı...

MAÇIN GÖRÜNÜMÜ

(4' Ozan, 28' Çağlar Söyüncü)

: La Rosaleda Stadı (Malaga): Alejandro Hernandez (İspanya): 20.00

NORVEÇ: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjo, Odegaard, Elyounoussi, Berg, Sörloth, Haaland

TEKNİK DİREKTÖR: Stale Solbakken

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

GÜNEŞ'İN 72. MAÇI

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 51'i resmi, 20'si özel 71 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 71 maçta 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 110 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı.

588. RANDEVU

A Milli Takımımız, 98 yıllık tarihinde 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 779 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

