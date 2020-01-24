Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Nuri Özaltın Golf Turnuvası başlıyor

Avrupa’nın en büyük amatör golf etkinliklerinden biri olan “Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy” 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Gloria Golf Kulübü sahalarında dördüncü kez düzenleniyor.

24 Ocak 2020 Cuma 11:51
Nuri Özaltın Golf Turnuvası başlıyor

Nuri Özaltın Golf Turnuvası başlıyor


Avrupa’nın en büyük amatör golf etkinliklerinden biri olan “Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy” 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Gloria Golf Kulübü sahalarında dördüncü kez düzenleniyor.


Türkiye Golf Federasyonu’nun resmi turnuvası olan “Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy” ülkemizde golf sporunun gelişmesine büyük önem ve emek veren merhum Nuri Özaltın anısına dördüncü kez golf tutkunlarını bir araya getiriyor.

Türkiye’nin tek “45 Delikli Golf Tesisi” ünvanına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş Gloria Golf Kulübü’nde düzenlenen “Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy”e Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İngiltere, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve İsveç olmak üzere 9 ülke ve yaklaşık 200 sporcunun katılması bekleniyor. Amatör oyuncuların yanı sıra Almanya Golf Federasyonu Başkanı Claus Kobold, BWGV (Almanya Badenwürttemberg Eyaleti) Federasyon Başkanı Otto Leibfritz, İngiliz ve Alman basınından yetkililer, İstanbul Golf Kulübü Direktörü Andrew McNbola, İngiltere’nin ünlü Golf hocalarından Simon Forrest, eski ünlü İngiliz Futbolcu David Platt’ın da yer alacağı etkinlikte bireysel turnuvalardan özel gala yemeğine, workshoplardan golf sohbetlerine kadar birçok renkli aktivite yer alıyor.

Profesyonel golf oyuncuları, turnuva kapsamında düzenlenen “Golf Klinik” ile de amatör golfçülere mini bir eğitim ile vuruş tekniklerinin püf noktalarını öğretecek.

Gloria Golf Kulübü tüm golf severleri kıyasıya mücadelenin olacağı turnuva heyecanına ortak olmaya davet ediyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Nuri Özaltın Golf TurnuvasıGloria Golf Kulübü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası kuraları bugün çekiliyor
Ziraat Türkiye Kupası kuraları bugün çekiliyor
Liverpool tutulmuyor
Liverpool tutulmuyor
Beşiktaş şokta....Kupada BB Erzurumspor'a elendi 
Beşiktaş şokta....Kupada BB Erzurumspor'a elendi 
Antalya kupada yoluna devam etti
Antalya kupada yoluna devam etti
Alanyaspor, Kasımpaşa'yı kupadan eledi
Alanyaspor, Kasımpaşa'yı kupadan eledi
Fenerbahçe kupada yoluna devam etti
Fenerbahçe kupada yoluna devam etti
Kırklarelispor kupada tarih yazdı
Kırklarelispor kupada tarih yazdı
Rize evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi
Rize evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi
Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  
Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  
Ronaldo Juventus'ta tarih yazıyor
Ronaldo Juventus'ta tarih yazıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim