16 Haziran 2022 Perşembe 17:32
Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Nwakaeme sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla Trabzonspor taraftarına veda etti.Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili taraftarlara veda etti.
Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında taraftarlara seslenerek, "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Aynı zamanda piyasa değerimi bozmaya çalışıyorlar. Sadece şunu bilin, 1 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla tamamladığımız 4 yıl için minnettarım. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkür ederim. Asla unutmayacağım, "
ifadelerini kullandı.
Nwakaeme, bordo-mavili takımda 145 maçta 47 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
Son Güncelleme: 16.06.2022 17:39