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Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Nwakaeme sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla Trabzonspor taraftarına veda etti.T

16 Haziran 2022 Perşembe 17:32
Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti

Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti

   Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Nwakaeme sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla Trabzonspor taraftarına veda etti.Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili taraftarlara veda etti.

   Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında taraftarlara seslenerek, "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Aynı zamanda piyasa değerimi bozmaya çalışıyorlar. Sadece şunu bilin, 1 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla tamamladığımız 4 yıl için minnettarım. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkür ederim. Asla unutmayacağım, " ifadelerini kullandı.

Nwakaeme, bordo-mavili takımda 145 maçta 47 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Son Güncelleme: 16.06.2022 17:39
Anahtar Kelimeler:
NwakaemeTrabzonspor
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