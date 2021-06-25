Obradoviç Partizan ile anlaştı
Sırp ekibinden, “Geri döndü” başlığı ile yapılan açıklamada, “Avrupa’nın en çok kupa kazanan koçu, kariyerinde bugüne kadar kazanılabilecek her şeyi kazanan adam, Partizan’ın yeni antrenörü” denildi.Partizan Basketbol Kulübü Başkanı Ostoja Mijailovic de deneyimli başantrenörün kulübe dönmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Obradovic’in geri dönmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Mijailovic, “Zeljko Obradovic’in geri dönmesinden dolayı mutlu ve memnunuz. Partizan için dönüşünün ne anlama geldiğini anlatacak kadar güçlü bir kelime olmadığını düşünüyorum. Önümüzde büyük bir iş var” dedi.