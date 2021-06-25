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Obradoviç Partizan ile anlaştı

    Zeljko Obradovic,991 yılında başantrenörlüğe başladığı Partizan kulübüyle 3 yıllığına anlaştı.

25 Haziran 2021 Cuma 19:38
Obradoviç Partizan ile anlaştı

Obradoviç Partizan ile anlaştı

    Zeljko Obradovic,991 yılında başantrenörlüğe başladığı Partizan kulübüyle 3 yıllığına anlaştı. 2013-2020 tarihleri arasında Fenerbahçe Beko’nun başantrenörlüğünü yapan ve sarı-lacivertli kulübe tarihinde ilk defa Euroleague şampiyonluğu yaşatan Zeljko Obradovic, 1 yıllık aranın ardından başatrenörlüğe geri döndü. 61 yaşındaki koç, 1991 yılında başantrenörlüğe başladığı Partizan kulübüyle 3 yıllığına anlaştı.

   Sırp ekibinden, “Geri döndü” başlığı ile yapılan açıklamada, “Avrupa’nın en çok kupa kazanan koçu, kariyerinde bugüne kadar kazanılabilecek her şeyi kazanan adam, Partizan’ın yeni antrenörü” denildi.Partizan Basketbol Kulübü Başkanı Ostoja Mijailovic de deneyimli başantrenörün kulübe dönmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Obradovic’in geri dönmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Mijailovic, “Zeljko Obradovic’in geri dönmesinden dolayı mutlu ve memnunuz. Partizan için dönüşünün ne anlama geldiğini anlatacak kadar güçlü bir kelime olmadığını düşünüyorum. Önümüzde büyük bir iş var” dedi.

Son Güncelleme: 25.06.2021 19:57
Anahtar Kelimeler:
Zeljko ObradovicPartizan
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