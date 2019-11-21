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Obradoviç sonunda isyan etti

Fenerbahçe Beko Teknik Patronu Obradoviç alınan başarısız sonuçlar sonucu isyan etti.

Obradoviç sonunda isyan etti

Fenerbahçe Beko Teknik Patronu Obradoviç alınan başarısız sonuçlar sonucu isyan etti.

21 Kasım 2019 Perşembe 07:49
Obradoviç sonunda isyan etti

Obradoviç sonunda isyan etti

    Fenerbahçe Beko Teknik Patronu Obradoviç alınan başarısız sonuçlar sonucu isyan etti.Euroleague'de normal sezonun 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Barcelona'ya 89-63'lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. kez parkeden yenik ayrılarak kabus gibi gidişatına devam etti.

Farkın bir ara 20 sayıya çıkmasının ardından mola alan Obradovic daha önce olduğu yine kameraların önünde oyuncularını iğneledi.

Geçen hafta basketbolculara küfrettiği için tartışma konusu olan Zeljko Obradovic, Barcelona maçının molasında oyuncularına “Sizlerle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz?” sözlerini sarf etti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan tecrübeli hoca: ”6 yıl boyunca baştan sona kadar savaşan, her şeyi çok iyi anlayan bir takımdık. Şu an felaketiz. Reaksiyon yaratmamız gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama ben elimden geleni yapacağım. Kesinlikle savaşmadık. Zor bir süreçten geçiyoruz”ifadelerini kullandı.

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