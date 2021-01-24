Olimpik Spor Dalları Nelerdir?

Olimpik Spor Dalları Nelerdir? Sorusu genellikle spora eğilim gösteren veya izlemekten zevk alan kişiler tarafından araştırılan bir konudur.

Olimpik spor dalları yapılması ile de izlenmesi ile de birçok kişiyi kendisine hayran bırakan sporları içerisinde barındırmaktadır. Birçok kişi Olimpik spor dalları üzerinde uzmanlaşmaya çalışmakta ve neler yapabileceği hususunda kendisine hedef koymaktadır. Yine birçok kişi ise yapılan bu sporları izlemekten oldukça büyük keyif almaktadır. Birçok kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırmalara maruz kalan Olimpik spor dallarının oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Sizlerde olimpik spor dalları üzerinde araştırmalarınızı gerçekleştiriyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Olimpik Spor Dalları Nelerdir? cevaplandırarak detayları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Olimpik Spor Dalları Nelerdir?

Olimpik Spor Dalları Nelerdir? Sorusunu cevaplandırmadan önce sizlere olimpik kelimesinin tanımını yapalım. Olimpik, ölçü anlamında kullanılan bir kelimedir. Günümüzde yapılan Olimpiyatların temelini oluşturan bu sözcüğün kökeninin çok eski tarihlere dayandığını dile getirelim. Olimpiyatların ise geçmiş yıllardan bu yana oldukça çok beğenildiğini ve birçok kişinin olimpiyat sporlarına eğilim gösterdiğini görebilmekteyiz. Peki, Olimpik Spor Dalları Nelerdir? Olimpiyatlar Nedir? Gelin, bu soruların cevabına hep birlikte bakalım.

Olimpik Spor Dalları

Olimpik Spor dallarında pek çok branşın yer aldığını dile getirmiştik. Bu branşlar arasında son dönemlerde ön planda kalan ve birçok kişi tarafından gerek izlemek amacıyla gerekse katılım sağlamak amacıyla tercih edilen sporlar yer almaktadır. Ön plana çıkan buz sporları, halter, jimnastik, su sporları ve güreş hakkında sizlere kısa ve öz bilgileri paylaşacağız.

 Buz Sporları:Kış olimpiyatları arasında yer alan buz sporları toplamda beş ana daldan oluşmaktadır. Bunların ilk sırasında artistik buz pateni ve curling yer almaktadır. Kapalı alan ve özel alanlarda gerçekleştirilen diğer buz sporları sırasıyla sürat pateni, kısa mesafe sürat pateni ve buz hokeyinin yer aldığını söyleyebiliriz.



 Halter:iki tarafında ağırlık bulunan bir demir çubuğun koparma ve silkme hareketleri ile havaya kaldırılarak başının üstünde dirseklerini kırmadan tutularak yapılan spor dalıdır. Türkiye’nin da Olimpik Spor dalları arasında en başarılı olduğu branşın Halter olduğunu dile getirebiliriz.Halter, yaz olimpiyatları içerisinde yer almaktadır. İlk olarak başta tüy siklet, horoz siklet ve sinek siklet olmak üzere toplamda dokuz sikletten oluşmaktadır.

 Jimnastik: Jimnastiğin beden açısından etkisi, bedenin fiziksel yapısını düzeltmek güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenli hareket ettirmek olduğunu söyleyebiliriz. Bedeninizi çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapacağınız alıştırmaların tümü, idman ve kültürfizik hareketleri jimnastiğin kapsamı alanına girmektedir. Jimnastik aynı zamanda olimpik spor dallarının arasında en zor branşlarından biri olarak görülmektedir.



 Su Sporları:Suda oynanan veya suda pratik yapılan sporlara verilen isimdir. Su sporları açık denizde yapıldığı gibi tercihen havuzlarda, göllerde ve nehirlerde de yapılmaktadır. Su sporları hem eğlence amacı ile hem de bedensel aktivitelerini arttırma amacı ile genellikle adrenalin dolu anlar yaşamak için tercih edilmektedir. Su sporları suyun kaldırma kuvvetine karşı yapıldığında bedensel aktivitenize oldukça etki sağlayacaktır. Su sporları genel olarak başta su üstünde ve su altında yapılan sporlar olmak üzere üç ana başlıkta incelenmektedir.



 Güreş: Ülkemiz de birçok madalyanın kazanıldığı spor dalından olan güreş, iki kişinin, belirli kurallar çerçevesinde güç kullanarak ve türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirme temeline dayanan ve rakibinin sırtını yere getirenin galip geldiği sayılmasıyla sonuçlanan spor dalıdır. Güreş yaz olimpiyatları arasında yer almaktadır.

En Popüler Olimpik Spor Branşları

Sıklıkla tercih edilen ve birçok kişi tarafından beğenilerek ilgi gösterilen bazı olimpik spor branşları yer almaktadır. Uluslararası anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarda en popüler 3 olimpik spor branşlarının; Futbol, basketbol ve atletizm olduğunu gözlemledik. Sizlere kısaca bu branşlardan bahsedelim.

1- Futbol

Türkiye’de en popüler spor dallarının başında gelen futbol, olimpiyatlarda da milyonlarca kişi tarafından tercihen izlenmektedir. 1996 yılından itibaren kadınların da katılım gösterdiği futbol müsabakalarına olan ilgi günümüzde kadınlar tarafından oldukça yoğunlaşmış bir şekilde devam etmektedir.

2- Basketbol

Basketbol maçları ilk olarak 1936 yılında olimpiyatlarda yerini almıştır. En son ise 2012 tarihinde Tokyo Olimpiyatlarında yer alarak futboldan sonra en çok izlenen spor dalı arasına girmeyi başarmıştır. Günümüzde beğenilerek takip edilen basketbolun pek çok hayranının olduğunu söyleyebiliriz.

3- Atletizm

Toplam olarak üç ana dala ayrılan atletizm olimpiyatı özdeşleşmiş bir spor dalıdır. Atletler, sadece koşma ve yürümek dışında da atma - atlama dalında yarışmaktadır. Koşular da başta kısa ve orta mesafe olmak üzere birçok farklı şekillerde gerçekleştirilmektedir. Olimpik sporları arasında en zoru ve disiplin gerektiren branşlar arasında olan atletizm, seyir zevki son derece yüksek olduğu için dünya genelinde oldukça popüler bir hale gelmiştir.

Olimpiyat Sporları Nedir?

Olimpiyatlar, Yaz Olimpiyatları ve Kış Olimpiyatları olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Dört yılda bir düzenlenen çok sporlu uluslararası bir etkinliktir. 200'ün üzerinde ülkeyi temsil eden sporcuların katılımı ile dünyanın en kapsamlı spor etkinliklerinin başında yer almaktadır. Yaz ve Kış Olimpiyatları olmak üzere tüm branşları kapsamaktadır.Yaz olimpiyatlarında toplam 26 spor dalı, kış olimpiyatlarında ise toplam 7 spor dalı olmak üzere toplam 33 spor dalından oluşmaktadır. Her branşın disiplin ve yarışma sayısı farklılık göstermektedir. Başlıklar halinde Olimpik Sporlara, Yaz Olimpiyatlarında yapılan sporlara ve Kış Olimpiyatlarında yapılan sporlara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Kış Olimpiyat Sporları

Kış Olimpiyat sporları son dönemlerin en çok tercih edilen ve en gözde sporları arasında yer almaktadır. Birçok kişi bu sporları gerçekleştirdiği gibi aynı zamanda izlemesinden de büyük bir keyif almaktadır. Özellikle Buz Hokeyi, Kızak, Kayakla Atlama ve Snowboard en çok tercih edilen kış olimpiyat sporları arasında yer almaktadır. Sizler için ön plana çıkan kış olimpiyat sporlarını listeledik.

• Alp Disiplini

• Artistik Buz Pateni

• Biatlon

• Buz Hokeyi

• Curling

• Kayakla Atlama

• Kayaklı Koşu

• Kısa Mesafe Sürat Pateni

• Kızak

• Kuzey Kombine

• Serbest Stil Kayak

• Skeleton

• Snowboard

• Sürat Pateni

• Yarış Kızağı

Yaz Olimpiyat Sporları

Yaz Olimpiyat Sporları izlenmesi ve yapması en keyifli sporları içerisinde barındırmaktadır. Birçok sporcu başarı elde etmek amacıyla bu müsabakada boy göstermektedir. Yaz olimpiyat sporları arasında ön plana çıkan sporlara bakacak olursak bunlar; Bisiklet, Atletizm ve Eskrim’dir. Bunun yanı sıra tercih edebileceğiniz pek çok spor bulunmaktadır. Hemen sizler için yaz olimpiyat sporlarını listeleyelim.

• Atıcılık



Olimpik Spor Dalları ve Olimpiyat Sporları

• Atletizm• Badminton• Basketbol• Beyzbol• Binicilik• Bisiklet• Boks• Cimnastik• Dağcılık (Sportif Tırmanış)• Eskrim• Futbol• Golf• Güreş• Halter• Hentbol• Hokey• Judo• Kano• Karate• Kaykay• Kürek• Masa Tenisi

Olimpik spor dalları ve olimpiyat sporları ile ilgili olarak yazımızda sizlere detaylıca bilgi vermeye çalıştık. Bu spor branşlarının insanlar hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak rahatlatmaktadır. Sizlerde kendinizi bir spor branşı alanında geliştirmek istiyorsanız, olimpik spor branşlarını veya olimpiyat sporlarında yapılan spor branşlarını tercih edebilirsiniz. Bu spor branşları ile ilgili olarak görüşlerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

NOT: Görseller Uluslararası Olimpiyat Komitesi resmi internet sitesi https://www.olympic.org adresinden alınmıştır.