Orhan Doğan 50 yaşında Altın Kemer için ringe çıkacak





Ringlerde göğsümüzü kabartan kick-boksta dünya şampiyonumuz Orhan Doğan, bir ilke imza atacak. Şampiyon sporcumuz 50 yaşında Altın Kemer mücadelesi verecek ve Türkiye'de bir ilke imza atmış olacak

Dünya şampiyonu unvanına sahip kick-boksçu Orhan Doğan, başka bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. 1971 yılında İstanbul'da doğup 1988 senesinde kick-boksa başlayan şampiyon, 30 Ekim'de 50 yaşında ringlerde dövüşen tek Türk sporcumuz olacak. 50 yaşında Altın Kemer mücadelesi verecek Doğan, ringte Shota Betlemidze ile karşılaşacak. 50 yaşında Altın Kemer mücadelesi verecek ilk sporcumuz olacak Orhan Doğan'a Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de destek verdi.

Turan Hançerli'yi makamında ziyaret eden Doğan kareleri Instagram'dan paylaşıp, "Kemer maçına kendisini davet ettik. Bizlere gösterdiği güzel yüz ve samimiyet için başkanımıza teşekkür ederim" diye yazdı.

Şampiyon sporcumuz daha sonra Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar'ı da ziyaret ederek, maça davet etti.

Doğan, 1993 yılında Bulgaristan'da Balkan ikincisi, 1994'te profesyonel oldu. Doğan, 1995 yılında dünya üçüncü ve 2006'te ise dünya kupası şampiyonu unvanını kazandı.

