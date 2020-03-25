Özel uçakla Sırbistan’a dönüyor
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, corona virüs salgını nedeniyle ailesi ile birlikte Sırbistan’a dönme kararı aldı. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic: "Sırp vatandaşlarını Türkiye'den almak üzere bir uçak yolluyoruz ve Zeljko Obradovic ile ailesini de bu uçakla ülkeye getireceğiz" dedi.Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, katıldığı bir televizyon programında Obradovic ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Türkiye’deki Sırp vatandaşları özel bir uçakla ülkeye getireceklerini belirten Dacic, “Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic ve ailesi de o uçakla birlikte Sırbistan’a dönecek” açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe Beko’da tüm oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler teste girerken, idari menajer Cenk Renda’nın corona virüs testi pozitif çıkmıştı.
(Skor)