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Özel uçakla Sırbistan’a dönüyor

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, corona virüs salgını nedeniyle ailesi ile birlikte Sırbistan’a dönme kararı aldı. 

25 Mart 2020 Çarşamba 16:19
Özel uçakla Sırbistan’a dönüyor

Özel uçakla Sırbistan’a dönüyor

  Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, corona virüs salgını nedeniyle ailesi ile birlikte Sırbistan’a dönme kararı aldı. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic: "Sırp vatandaşlarını Türkiye'den almak üzere bir uçak yolluyoruz ve Zeljko Obradovic ile ailesini de bu uçakla ülkeye getireceğiz" dedi.Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, katıldığı bir televizyon programında Obradovic ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Türkiye’deki Sırp vatandaşları özel bir uçakla ülkeye getireceklerini belirten Dacic, “Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic ve ailesi de o uçakla birlikte Sırbistan’a dönecek” açıklamasını yaptı.

   Takımdaki diğer Sırbistan vatandaşları için de konuşan bakan, Sırp oyuncuların ve bazı öğrencilerin Türkiye’de kalma kararı verdiklerini ve şu anda onları geri getirmeyeceklerini belirtti.Fenerbahçe’nin Sırp oyuncusu Nikola Kalinic ise, “Şu anda hiçbir şey bilmiyoruz. Bir test yaptırdık, takımın bir kısmı bir test daha yaptırmak için yine hastaneye gidiyor. Tüm kış boyunca takımda hastalık vardı ve biz bu yüzden teste girmek için ısrarlı olduk ve kimlerin soğuk algınlığı, kimlerin corona virüs taşıdığını görmek istedim” ifadelerini kullandı.

   Fenerbahçe Beko’da tüm oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler teste girerken, idari menajer Cenk Renda’nın corona virüs testi pozitif çıkmıştı.

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Son Güncelleme: 25.03.2020 16:22
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOZeljko Obradovic
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