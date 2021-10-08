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Panathinaikos 91 - Fenerbahçe Beko 87

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 2. hafta maçında Panathinaikos OPAP’a 91-87 mağlup oldu.

08 Ekim 2021 Cuma 23:00
Panathinaikos 91 - Fenerbahçe Beko 87

Panathinaikos 91 - Fenerbahçe Beko 87

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 2. hafta maçında Panathinaikos OPAP’a 91-87 mağlup oldu.Karşılaşmaya Devin Booker, Jan Vesely, Marial Shayok, Dyshawn Pierre ve Pierria Henry beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği de 21-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan Fenerbahçe Beko, periyotun son anlarında farkı koruyamasa da soyunma odasına 46-45 önde girmesini bildi. Üçüncü çeyreği Achille Polonara’nın üçlüğüyle 67-64 önde geçen Fenerbahçe Beko, üstün götürdüğü maçı son saniyelerde rakip takım lehine çalınan sportmenlik dışı ve normal fauller sonucunda 91-87 mağlup bitirdi.

Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 20-21

2.Çeyrek: 25-25
3.Çeyrek: 19-21
4.Çeyrek: 27-20

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Turkish Airlines EuroLeague 202122 SezonuFenerbahçe BEKOPanathinaikos OPAP
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