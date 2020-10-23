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Panathinaikos 82- Fenerbahçe Beko 68

Fenerbahçe BekoTurkish Airlines EuroLeague'de üçüncü mağlubiyetini aldı.

23 Ekim 2020 Cuma 15:59
Panathinaikos 82- Fenerbahçe Beko 68

Panathinaikos 82- Fenerbahçe Beko 68

   Fenerbahçe BekoTurkish Airlines EuroLeague'de üçüncü mağlubiyetini aldı.. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 5. hafta maçında Panathinaikos’a konuk oldu. Karşılaşmayı 82-68 kaybeden Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki üçüncü mağlubiyetini aldı.
    Mücadeleye hücumda iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, televizyon molasına 7-5 geride girdi. Bu mola sonrası skor 15-7’ye gelince koç Kokoskov’dan mola geldi. Melih ve Ahmet Düverioğlu’nun oyuna dahil olmasıyla enerjisini ve ritmini yükselten Takımımız, 2-6’lık seriyle farkı 4 sayıya kadar indirdi: 17-13. İlk periyot 22-13 tamamlandı.
    İstediği hücumları ikinci periyotta da yapamayan Fenerbahçe Beko, 11 sayı (26-15) geri düştüğü mücadelede Ahmet’in turnikesi, Nando De Colo ve Jarell Eddie’nin üçlükleriyle farkı 4 sayıya kadar indirince ev sahibi ekibe mola aldırdı (27-23) fakat Panathinaikos bu moladan 6-0’lık seriyle dönünce fark tekrar çift hanelere yükseldi: 33-23. Koç Kokoskov’un iki teknik faul sonrası diskalifiye olmasının ardından karşılıklı sayılarla soyunma odasına 37-30’luk skorla gidildi.
    Lorenzo Brown’un üçlüğüyle başlayan ikinci yarıda Ahmet ve Ulanovas’ın sayılarıyla skoru 43-43’te eşitleyen Fenerbahçe Beko öne geçme fırsatını değerlendiremedi ve televizyon molasına 48-43 geride gitti. Moladan Danilo Barthel’in basketiyle dönen Fenerbahçe Beko , Yunan temsilcisinin 2 üçlüğüne Dyshawn Pierre ile yanıt verdi: 54-50. Son bölümde rakibin basketlerine Melih’in üçlükleriyle yanıt veren Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodu 62-56 geride tamamladı.
 
  Zorlu mücadelenin son periyotunda da farkı eritemeyen Fenerbahçe Beko mücadeleden 82-68 mağlup ayrıldı.

 
Çeyrek Skorları:
1.Çeyrek: 22-13
2.Çeyrek: 15-17
3.Çeyrek: 25-26
4.Çeyrek: 20-12
 

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOPanathinaikos
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