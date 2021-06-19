Panzerler Portekiz'i ezdi geçti

EURO 2020F Grubunda Almanya, Portekiz'i 4-2 yendi.Karşılaşmanın 15. dakikasında Portekiz, Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti.35. dakikada Ruben Dias'ın kendi kalesine attığı golle maçta skor 1-1 oldu.39. dakikada Portekiz'li oyuncu Raphael Guerreiro kendi kalesine attığı golle Almanya 2-1 öne geçti.İlk yarı Almanya'nın 2-1 galibiyeti ile sona erid.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Almanya, Kai Havertz ile durumu 3-1 yaptı.60. dakikada Almanya, Robin Gosens ile skoru 4-1 yaptı.67. dakikada Portakiz, Diogo Jota ile skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Almanya 4*2 kazandı.

Portekiz:

Patricio, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Bernardo, Bruno Fernandes, Danilo, William Carvalho, Jota

Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Havertz, Kroos, Gnabry, Gosens, İlkay Gündoğan, Thomas Müller