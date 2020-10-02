Papiss Cisse Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Papiss Cisse ile anlaştı.Fenerbahçe, Senegalli futbolcu Papiss Cisse'nin lisansını çıkarttı. Cisse, Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı 15. transfer oldu.Fenerbahçe’nin yeni transferi Senegalli Forvet Papiss Cisse’nin lisansı çıktı.

35 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Erol Bulut’un şans vermesi halinde yarın oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek.Fenerbahçe’nin bu sezon yaptığı 15. transfer olan Cisse’nin Süper Lig’de son 2 sezonda Alanyaspor formasıyla 58 maçta 38 golü bulunuyor. Cisse, kariyerinde 4 yıl İngiltere Premier Lig, 5 yıl Fransa Ligue 1 ve 3 yıl da Bundesliga’da forma giydi.

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