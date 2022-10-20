Parkede 4x4 lük Fener...Fenerbahçe Beko 79 - Valencia Basket 77
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 4. hafta maçında evinde Valencia Basket’i 79-77 yenerek üst üste 4.cü galibiyetini aldı.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleli Robert Lottermoser (Almanya), Saulius Racys (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin, Johnathan Motley, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes, Nick Calathes ilk beşi başladı.Valencia Basket ise Victor Claver, Klemen Prepelic, Christopher Jones, Bojan Dubljevic, Josep Puerto Guaita ilk beşi ile parkede yer aldı.
Karşılaşmanın ilk periyotu Valencia Basket 25-20 üstün tamamladı.İkinci periyota da oyunda üstünlüğünü sürdüren Valencia basket 2. periyottanda 18-14 üstün ayrıldıKarşılaşmanın ilk yarısı Valencia Basket'in 43-34 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı Muhteşem Fenerbahçe Beko
Karşılaşmanın üçüncü periyotuna Fenerbahçe Beko muhteşem başladı.Baskılı üstün oyunuyla Fenerbahçe Beko 3. periyotu 26-15 üstün tamamladı.4.cü ve son periyott ta üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko son periyottan da 19-19 beraberlik aldı ve karşılaşmadan 79-77 galip ayrıldi.
Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında Maccabi'yi sahasında 86-71, 3. maçında ise sahasında ASVEL'i 84-63 mağlup etmişti.
Periyotlar;
1:Periyot:20-25
2.Periyot:14-18
İlk Yarı Sonucu:34-43
3.Perioyt:26-15
4.Periyot:19-19
Maç Sonucu:79-77