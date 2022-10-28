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Parkede Fenerbahçe tutulmuyor....Fenerbahçe Beko 88 - Anadolu Efes 79

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 mağlup ederek namağlup unvanını korudu.

28 Ekim 2022 Cuma 22:27
Parkede Fenerbahçe tutulmuyor....Fenerbahçe Beko 88 - Anadolu Efes 79

Parkede Fenerbahçe tutulmuyor....Fenerbahçe Beko 88 - Anadolu Efes 79

   THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 mağlup ederek namağlup unvanını korudu.Bu sonuçla Fenerbahçe Beko  EuroLeague'de 5'te 5 ile yenilgisiz yoluna devam eden tek takım oldu. Anadolu Efes ise 5. maçında 3. yenilgisini almış oldu.Karşılaşmada ilk periyodu 27-26 ev sahibi Anadolu Efes önde kapadı.İkinci çeyreğin ilk bölümünde iki takım da düşük yüzdeyle hücum etti.İkinci çeyrek sonunda üst üste isabetler bulan Fenerbahçe Beko devreye 5 sayılık üstünlükle girdi: 44-49.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 3. çeyrekte Fenerbahçe beko'nun üstün oyunu devam ett ve Fenerbahçe Beko 3.çeyrekte sahadan 71- 62 üstün ayrıldı.Son çeyreğe avantajla giren Fenerbahçe Beko derbiyi 88-79 kazandı.

   Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 5'te 5 yaparak namağlup unvanını korudu. Anadolu Efes ise üçüncü yenilgisini aldı.

1.Çeyrek:27-26

2.ÇeyreK:17-23

1.Devre Sonu:44-49

3.Çeyrek:18-22

4.Çeyrek:17-17

Maç Sonu:88-79

Anahtar Kelimeler:
.Fenerbahçe BekoAnadolu Efes
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