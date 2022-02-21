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Penaltı düellosu Aslan'ın | Göztepe 2 - Galatasaray 3

 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 21:54
Penaltı düellosu Aslan'ın | Göztepe 2 - Galatasaray 3

Penaltı düellosu Aslan'ın.Göztepe 2 - Galatasaray 3

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.Biri iptal olmak üzere, beş penaltı kararının verildiği, dört penaltı atışının kullanıldığı karşılaşmanın galibi Galatasaray oldu.Bu sonuçla Galatasaray 141 gün sonra deplasmanda galip geldi.Karşılaşmanın 3. dakikasında Galatasaray,Mohammed'in, kafayla ceza sahası içindeki Nelsson'a  verdiği pas ile skoru 1-0 yaptı.44. dakikada Göztepe penaltı kazandı.N'Diaye penaltı atışında hata yapmadı, skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmanın ,ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Ömer Bayram'ın eline çarpan top sonrası Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.70. dakikada Göztepe,  N'Diaye ile  2-1 öne geçti.87. dakikada Galatasaray,Gomis'in penaltı golü ile skoru 2-2 yaptı.90+7. dakikada Galatasaray bir penaltı daha kazandı.Galatasaray, Gomis'in golü ile skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmadan Galatasaray 3-2 galip ayrıldı.

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Angel, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Di Santo, Cherif

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Taylan, Kerem, Halil, Babel, Mostafa

Süper Lig 26. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lİg 26. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 27. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 21.02.2022 22:46
Anahtar Kelimeler:
.GöztepeGalatasaray
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