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P&G’nin desteklediği sporcular olimpiyat yılına hazır

P&G Türkiye’nin, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle Türkiye çapında sürdürdüğü "Olimpik Anneler" projesi kapsamında desteklediği 30 milli sporcudan 12’si, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 16:18
P&G’nin desteklediği sporcular olimpiyat yılına hazır

P&G’nin desteklediği sporcular olimpiyat yılına hazır

P&G Türkiye’nin, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle Türkiye çapında sürdürdüğü "Olimpik Anneler" projesi kapsamında desteklediği 30 milli sporcudan 12’si, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “2017 yılından bu yana olimpik branşlarda yarışan 30 sporcumuzu ve annesini olimpiyatlar yolunda destekliyoruz. Aramıza en son Dünya Şampiyonu Jimnastikçi İbrahim Çolak ve annesi de katıldı. Tokyo 2020 Olimpiyatları yolunda sporcuların, annelerinin ve bizim ‘Hayalimiz 1’ “dedi.

Sporun sağlıklı ve özgüvenli nesiller için öneminden hareketle 2014 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile birlikte Olimpik Anneler Projesini başlatan Procter&Gamble (P&G), proje kapsamında 2017 yılından bu yana olimpik branşlarda30 milli sporcuyu Tokyo Olimpiyat Oyunları yolculuklarında destekliyor. Aralarında olimpiyat ve dünya şampiyonu Taha Akgül ve ülkemize Jimnastik branşında ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran İbrahim Çolak’ın da bulunduğu sporculardan 12 tanesi olimpiyat vizesi almayı başarırken; diğer sporcular da branşlarındaki takvime göre mücadeleyi sürdürüyor.Bu yıl sporcuları ve annelerini “hayalimiz bir” mottosuyla destekleyen P&G tüm Türkiye’yi de bu hayale ortak olmaya çağırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, P&G olarak projeyi; her güçlü sporcunun arkasında ondan daha güçlü bir anne olduğundan hareketle başlattıklarını hatırlattı. “Çocuğuna spor yaptıran her anne olimpik annedir” sloganıyla büyüyen proje kapsamında genç sporculara ve annelerine P&G’nin 30’uncu yılı olan 2017 yılından bu yana destek verdiklerini söyleyen Turnaoğlu, “P&G olarak, bu yıl yeni mottomuz ‘Hayalimiz 1 söylemiyle; ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcuların, annelerinin ve onlara manevi katkı sağlayan tüm destekçilerinin aynı hayali paylaştığına vurgu yapıyoruz” dedi. Turnaoğlu; Türkiye’de spora destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Olimpiyat vizesi alanlar…

Proje kapsamında desteklenen sporcular TMOK işbirliği ile kendi branşında gelecek vadeden ve Olimpiyat Oyunları’nda yarışma potansiyeli olan adaylar arasından seçilmişti. P&G’nin Olimpik Anneler projesi kapsamında desteklediği ve olimpiyat vizesi olan sporcular ve branşları ise şöyle:

İbrahim Çolak - Jimnastik

Taha Akgül - Güreş

Ahmet Örken - Bisiklet

Salih Korkmaz - Atletizm

Meryem Bekmez - Atletizm

Nazlı Savranbaşı - Jimnastik

Süleyman Atlı - Güreş

Nur Tatar - Tekvando

Nafia Kuş - Tekvando

Dilara Uralp - Yelken

Ecem Güzel - Yelken

Berkay Ömer Öğretir - Yüzme

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Anahtar Kelimeler:
OlimpiyatTMOK
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