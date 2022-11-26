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Polonya 2 - Suudi Arabistan 0

2022 Dünya Kupası C Grup maçında Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 yendi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 17:51
Polonya 2 - Suudi Arabistan 0

Polonya 2 - Suudi Arabistan 0

   2022 Dünya Kupası C Grup maçında Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 yendi.Karşılaşmanın 15. dakikasında Polonya'da Jakub Kiwior sarı kart gördü.16. dakikada Polonya'da Matty Cash sarı kart gördü.19. dakikada Polonya'da bu sefer Arkadiusz Milik sarı kart gördü.21. dakikada Suusi Arabistan'da Abdulelah Al Malki sarı kart gördü.39. dakikada Polonya, Piotr Zielinski ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Polonya'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 45. dakikada SuudiArabistan, Salem Al Dawsari ile penaltı atışından yararlanamadı.46. dakikada Suudi Arabistan'da Abdullah Al Amri sarı kart gördü.46. dakikada Suudi Arabistan'da Sami khalil Al Naji yerini Nawaf Al Abid'e bıraktı.63. dakikada Polonya'da Piotr Zielinski yerini Jakub Kaminski'ye bıraktı.65. dakikada Suudi Arabistan'da Mohammed Al Burayk oyundan çıkarken, yerine Sultan Al-Ghanam oyuna girdi.

   Karşılaşmanın 71. dakikasında Polonya'da Arkadiusz Milik yerini Krzysztof Piatek'e bıraktı.82. dakikada Polonya, Robert Lewandowski ile skoru 2-0 yaptı.85. dakikada Suudi Arabistan'da Abdulelah Al Malki ve Saleh Al Shehri oyundan çıktılar.Yerine Abdulrahman Al Obod ve Nasser Al Dawsari oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 yenerek puanını 4 yaptı.Suudi Arabistan ise 3 puanda kaldı.

Polonya:Wojciech Szczesny-Matty Cash-Jakub Kiwior-Kamil Glik-Bartosz Bereszynski-Krystian Bielik-Grzegorz Krychowiak-Piotr Zielinski-Przemyslaw Frankowski-Arkadiusz Milik-Robert Lewandowski    

Suudi Arabistan:Mohammed Al Owais-Abdullah Al Amri-Ali Albulayhi-Mohammed Al Burayk-Saud Abdul Hamid-Abdulelah Al Malki-Salem Al Dawsari-Sami khalil Al Naji-Mohammed Kanoo-Firas Albirakan-Saleh Al Shehri 

Anahtar Kelimeler:
PolonyaSuudi Arabistan
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