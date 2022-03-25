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Portekiz 3 - Türkiye 1

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Portekiz ile karşılaşan A Milli Takımımız 3-1 yenilerek elendi.

25 Mart 2022 Cuma 00:33
Portekiz 3 - Türkiye 1

Portekiz 3 - Türkiye 1

   2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Portekiz ile karşılaşan A Milli Takımımız 3-1 yenilerek elendi.Karşılaşmanın 15. dakikasında ev sahibi Portekiz, Guerreiro ile 1-0 öne geçti.22.dakikada Cengiz ara topunu Kerem aldı ancak açısını kaybetti, arka direkte Berkan Kutlu'ya ortaladı, Berkan kafayı vurdu top yan ağlarda kaldı.42. dakikada Portekiz Otavio kafa vuruşu ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada A Milli Takımımız Cengiz'in nefis pası sonucu Burak Yılmaz'ın golü ile skoru 2-1 yaptı.

Penaltı Kaçırdık...

85. dakikada A Milli Takımımız penaltı kazandı.Burak Yılmaz'ın penaltı atışı direkten auta çıktı.90+4. dakikada Portekiz Matheus Nunes ile karşılaşmada durumu 3-1 yaptı.Karşılaşmadan Portekiz 3-1 galip ayrıldı.

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak Yılmaz

Son Güncelleme: 25.03.2022 00:48
Anahtar Kelimeler:
PortekizA Milli Takım
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