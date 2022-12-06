Portekiz çeyrek finalde....Portekiz 6 - İsviçre 1

2022 Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.Karşılaşmanın 17. dakikasında Portekiz, Goncalo Matias Ramos ile 1-0 öne geçti.33. dakikada Portekiz, Pepe ile skoru 2-0 yaptı.43. dakikada İsviçre’de Fabian Schar sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Porteliz’in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. Dakikada İsviçre’de Fabian Scjar yerini Eray Cömert’e bıraktı.51. dakikada Portekiz, Goncaio Matlas Ramos ile 3-0 öne geçti.54. dakikada İsviçre’de Reno Freuler ve Djibril Sow oyundan çıktılar.yeriine Denis Zakaria ve Haris Seferovic oyuna girdiler.

55. Dakikada Portekiz Raphael Guerreiro ile 4-0 öne geçti.58. dakikada İsviçre, Manuel Akanji ile skoru 4-1 yaptı.59. dakikada İsviçre’de Eray Cömert sarı kart gördü.65. dakikada İsviçre’de Ruben Vargas yerini Noah Okafor’a bıraktı.67. dakikada Portekiz Goncaio Matlas Ramos ile 5-1 öne geçti.

73. Dakikada Portekiz’de Joao Felix, Otavio ve Goncaio Matlas Ramos oyundan çıktılar.yerine Cristiano Ronaldo, Vitor Ferreira ve Ricardo Horta oyuna girdiler.81. dakikada Portekiz'de Bernardo Silva yerini Ruben Neves'e bıraktı.87. dakikada Portekiz'de Bruno Fernandes oyundan çıktı.Yerine Rafael Leao oyuna girdi.89. dakikada İsviçre'de Breel Embolo oyundan çıktı.Yerine Ardon Jasari oyuna girdi.90+2. dakikada Portekiz, Rafael Leao ile skoru

6-1

yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.Portekiz çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.



Portekiz:Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, William Carvalho, Otavio, Joao Felix, Goncalo Matias Ramos

İsviçre:Yann Sommer, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Fabian Schar, Edimilson Fernandes, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo,Ruben Vargas