Portekiz çeyrek finalde....Portekiz 6 - İsviçre 1
2022 Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.Karşılaşmanın 17. dakikasında Portekiz, Goncalo Matias Ramos ile 1-0 öne geçti.33. dakikada Portekiz, Pepe ile skoru 2-0 yaptı.43. dakikada İsviçre’de Fabian Schar sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Porteliz’in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. Dakikada İsviçre’de Fabian Scjar yerini Eray Cömert’e bıraktı.51. dakikada Portekiz, Goncaio Matlas Ramos ile 3-0 öne geçti.54. dakikada İsviçre’de Reno Freuler ve Djibril Sow oyundan çıktılar.yeriine Denis Zakaria ve Haris Seferovic oyuna girdiler.
55. Dakikada Portekiz Raphael Guerreiro ile 4-0 öne geçti.58. dakikada İsviçre, Manuel Akanji ile skoru 4-1 yaptı.59. dakikada İsviçre’de Eray Cömert sarı kart gördü.65. dakikada İsviçre’de Ruben Vargas yerini Noah Okafor’a bıraktı.67. dakikada Portekiz Goncaio Matlas Ramos ile 5-1 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.Portekiz çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.
Portekiz:Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, William Carvalho, Otavio, Joao Felix, Goncalo Matias Ramos
İsviçre:Yann Sommer, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Fabian Schar, Edimilson Fernandes, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo,Ruben Vargas