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Portekiz son 16'da...Portekiz 2 - Uruguay 0

 2022 Dünya Kupası H Grup maçında Portekiz, Uruguay'ı 2-0 yenerek sın 16'a kalmayı garantiledi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 23:44
Portekiz son 16'da...Portekiz 2 - Uruguay 0

Portekiz son 16'da...Portekiz 2 - Uruguay 0

   2022 Dünya Kupası H Grup maçında Portekiz, Uruguay'ı 2-0 yenerek son 16'a kalmayı garantiledi.Karşılaşmanın 6. dakikasında Uruguay'da Rodrigo Bentancur sarı kart gördü.38. dakikada Portekiz'de Ruben Neves sarı kart gördü.42. dakikada Portekiz'de Nuno Mendes yerini Raphael Guerreiro'ra bıraktı.44. dakikada Uruguay'da Mathias Olivera sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Portekiz, Bruno Fernandes ile 1-0 öne geçti.62. dakikada Uruguay'da Matias Vecino ve Diego Godin oyundan çıktılar.Yerine Giorgian De Arrascaeta ve Facundo Pellistri oyuna girdiler.69. dakikada Portekiz'de Ruben Neves yerini Rafael Leao'ya bıraktı.73. dakikada Uruguay'da Darwin Nunez ve Edinson Cavani oyundan çıktılar.Yerine Maxi Gomez ve Luis Suarez oyuna girdiler.

   Karşılaşmanın 77. dakikasında Portekiz'de Joao Felix sarı kart gördü.82. dakikada Portekiz'de  Joao Felix, Cristiano Ronaldo ve William Carvalho oyundan çıktılar.Yerine Matheus Nunes, Goncalo Matias Ramos ve Joao Palhinha oyuna girdiler.86. dakikada Uruguay'da Mathias Olivera yerini Matias Vina'ya bıraktı.89. dakikada Portekiz'de Ruben Dias sarı kart gördü.90. dakikada Portekiz penaltı kazandı.90+2. dakikada Portekiz, Bruno Fernandes ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmadan Portekiz 2-0 galip ayrılarak son 16'a katılmayı garantiledi.

Portekiz:Diogo Costa-Pepe-Ruben Dias-Nuno Mendes-Joao Cancelo-Bruno Fernandes-Bernardo Silva-William Carvalho-Ruben Neves-Cristiano Ronaldo-Joao Felix

Uruguay:Sergio Rochet-Jose Gimenez-Diego Godin-Guillermo Varela-Mathias Olivera-Sebastian Coates-Matias Vecino-Rodrigo Bentancur-Federico Valverde-Darwin Nunez-Edinson Cavani

H Grup Puan Durumu;

                           0     G     B      M     P

Portekiz              2     2      0      0      6

Gana                  2     1      0      1      3

Güney Kore        2     0      1     1       1

Uruguay              2    0      1      1      1

Anahtar Kelimeler:
PortekizUruguay
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