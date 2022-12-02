Portekiz ve Güney Kore son 16'da.....Güney Kore 2 - Portekiz 1
2022 Dünya Kupası H Grup son maçında Güney Kore, Portekiz'i 2-1 yendi.Bu sonuçla Portekiz 6 puanla grup birincisi Güney Kore 4 puan ve averajla grup ikincisi olarak son 16’a kaldı. Karşılaşmanın 5. Dakikasında Portekiz Ricardo Horta ile 1-0 öne geçti.27. dakikada Güney Kore, Young-Gwon Kim ile skoru 1-1 yaptı.36. dakikada Güney Kore’de Kang-in Lee sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Güney Kore, Portekiz'i 2-1 yendi.Bu sonuçla Portekiz 6 puanla grup birincisi Güney Kore 4 puan ve averajla grup ikincisi olarak son 16’a kaldı.
Güney Kore:Seung-Gyu Kim, Jin-su Kim, Moon-Hwan Kim, Young-Gwon Kim, Kwon Kyung-Won, Woo-young Jung, In-beom Hwang, Jae-seong Lee, Kang-in Lee, Heung-min Son, Gue-Sung Cho
Portekiz:Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Joao Cancelo, Antonio Silva, Vitor Ferreira, Joao Mario, Ruben Neves, Matheus Nunes, Cristiano Ronaldo, Ricardo Horta