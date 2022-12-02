Portekiz ve Güney Kore son 16'da.....Güney Kore 2 - Portekiz 1

2022 Dünya Kupası H Grup son maçında Güney Kore, Portekiz'i 2-1 yendi.Bu sonuçla Portekiz 6 puanla grup birincisi Güney Kore 4 puan ve averajla grup ikincisi olarak son 16’a kaldı. Karşılaşmanın 5. Dakikasında Portekiz Ricardo Horta ile 1-0 öne geçti.27. dakikada Güney Kore, Young-Gwon Kim ile skoru 1-1 yaptı.36. dakikada Güney Kore’de Kang-in Lee sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. Dakikada Portekiz’de Matheus Nunes, Ruben Neves ve Cristiano Ronaldo oyundan çıktılar.Yerine Joao Palhinha, Rafael Leao ve Andre Silva oyuna girdiler.66. dakikada Güney Kore’de Jae-seong Lee yerini Hee-chan Hwang’a bıraktı.81. dakikada Güney Kore’de Young-Gwon Kim ve Kang-in Lee oyundan çıktılar.yerine Joon-Ho Son ve Ul-jo Hwang oyuna girdiler.83. dakikada Portekiz’de Vitor Ferreira ve Joao Mario oyundan çıktılar.Yerine William Carvalho ve Bernardo Silva oyuna girdiler.90. dakikada Güney Kore, Hee-chan Hwang ile

2-1

öne geçti.Golden sonra Güney Kore'de 2.ci golün sahibi Hee-chan Hwang sarı kart gördü.90+3. dakikada Güney Kore'de Gue-Sung Cho yerini Yu-Min Cho'ya bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Güney Kore, Portekiz'i 2-1 yendi.Bu sonuçla Portekiz 6 puanla grup birincisi Güney Kore 4 puan ve averajla grup ikincisi olarak son 16’a kaldı.

Güney Kore:Seung-Gyu Kim, Jin-su Kim, Moon-Hwan Kim, Young-Gwon Kim, Kwon Kyung-Won, Woo-young Jung, In-beom Hwang, Jae-seong Lee, Kang-in Lee, Heung-min Son, Gue-Sung Cho

Portekiz:Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Joao Cancelo, Antonio Silva, Vitor Ferreira, Joao Mario, Ruben Neves, Matheus Nunes, Cristiano Ronaldo, Ricardo Horta