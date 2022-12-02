Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Portekiz ve Güney Kore son 16'da.....Güney Kore 2 - Portekiz 1

2022 Dünya Kupası H Grup son maçında Güney Kore, Portekiz'i 2-1 yendi.Bu sonuçla Portekiz 5 puanla grup birincisi Güney Kore 4 puan ve averajla grup ikincisi olarak son 16’a kaldı. 

02 Aralık 2022 Cuma 19:52
Portekiz ve Güney Kore son 16'da.....Güney Kore 2 - Portekiz 1

Portekiz ve Güney Kore son 16'da.....Güney Kore 2 - Portekiz 1

      2022 Dünya Kupası H Grup son maçında Güney Kore, Portekiz'i 2-1 yendi.Bu sonuçla Portekiz 6 puanla grup birincisi Güney Kore 4 puan ve averajla grup ikincisi olarak son 16’a kaldı. Karşılaşmanın 5. Dakikasında Portekiz Ricardo Horta ile 1-0 öne geçti.27. dakikada Güney Kore, Young-Gwon Kim ile skoru 1-1 yaptı.36. dakikada Güney Kore’de Kang-in Lee sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. Dakikada Portekiz’de Matheus Nunes, Ruben Neves ve Cristiano Ronaldo oyundan çıktılar.Yerine Joao Palhinha, Rafael Leao ve Andre Silva oyuna girdiler.66. dakikada Güney Kore’de  Jae-seong Lee yerini Hee-chan Hwang’a bıraktı.81. dakikada Güney Kore’de Young-Gwon Kim ve Kang-in Lee oyundan çıktılar.yerine Joon-Ho Son ve Ul-jo Hwang oyuna girdiler.83. dakikada Portekiz’de Vitor Ferreira ve Joao Mario oyundan çıktılar.Yerine William Carvalho ve Bernardo Silva oyuna girdiler.90. dakikada Güney Kore, Hee-chan Hwang ile 2-1 öne geçti.Golden sonra Güney Kore'de 2.ci golün sahibi Hee-chan Hwang sarı kart gördü.90+3. dakikada Güney Kore'de Gue-Sung Cho yerini Yu-Min Cho'ya bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Güney Kore, Portekiz'i 2-1 yendi.Bu sonuçla Portekiz 6 puanla grup birincisi Güney Kore 4 puan ve averajla grup ikincisi olarak son 16’a kaldı. 

Güney Kore:Seung-Gyu Kim, Jin-su Kim, Moon-Hwan Kim, Young-Gwon Kim, Kwon Kyung-Won, Woo-young Jung, In-beom Hwang, Jae-seong Lee, Kang-in Lee, Heung-min Son, Gue-Sung Cho    

Portekiz:Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Joao Cancelo, Antonio Silva, Vitor Ferreira, Joao Mario, Ruben Neves, Matheus Nunes, Cristiano Ronaldo, Ricardo Horta

Anahtar Kelimeler:
PortekizGüney Kore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uruguay averajla kupaya veda etti....Gana 0 - Uruguay 2
Uruguay averajla kupaya veda etti....Gana 0 - Uruguay 2
Almanya’ya kupa şoku….Kosta Rika 2 - Almanya 4
Almanya’ya kupa şoku….Kosta Rika 2 - Almanya 4
Japonya ve İspanya son 16’da…. Japonya 2 - İspanya 1
Japonya ve İspanya son 16’da…. Japonya 2 - İspanya 1
Hırvatistan son 16'da Hırvatistan 0 - Belçika 0
Hırvatistan son 16'da Hırvatistan 0 - Belçika 0
Dünyanın gözü İstanbul'daki dev randevuda
Dünyanın gözü İstanbul'daki dev randevuda
Arjantin ve Polonya son 16’da….Polonya 0 - Arjantin 2
Arjantin ve Polonya son 16’da….Polonya 0 - Arjantin 2
Meksika'ya galibiyet yetmedi.... Suudi Arabistan 1 - Meksika 2
Meksika'ya galibiyet yetmedi.... Suudi Arabistan 1 - Meksika 2
Mükemmel Fenerbahçe....Fenerbahçe 3 - Rayo Vallecano 1
Mükemmel Fenerbahçe....Fenerbahçe 3 - Rayo Vallecano 1
Avustralya son 16'a.....Avustralya 1- Danimarka 0
Avustralya son 16'a.....Avustralya 1- Danimarka 0
Fransa son 16’a…. Tunus 1 - Fransa 0
Fransa son 16’a…. Tunus 1 - Fransa 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim