Premier Lig'de Chelsea rüzgarı devam etti
Premier Lig lideri Chelsea12. hafta maçında deplasmanda Leicester City'i 3-0 yendi.Karşılaşmanın 12. dakikasında Chelsea, Antonio Rüdiger ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Chelsea, N'Golo Kante ile skoru 2-0 yaptı.40. dakikada Leicester City'da Daniel Amartey sarıu kart gördü.45. dakikada Leicester City'de Jonny Evans sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Chelsea'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonuçla Chelsea puanını 29 yaparak liderlik koltuğunda otururken, Leicester City, 15 puanda kaldı.