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Premier Lig'de Chelsea rüzgarı devam etti

 Premier Lig lideri Chelsea12. hafta maçında deplasmanda Leicester City'i 3-0 yendi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 19:09
Premier Lig'de Chelsea rüzgarı devam etti

Premier Lig'de Chelsea rüzgarı devam etti

   Premier Lig lideri Chelsea12. hafta maçında deplasmanda Leicester City'i 3-0 yendi.Karşılaşmanın 12. dakikasında Chelsea, Antonio Rüdiger ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Chelsea, N'Golo Kante ile skoru 2-0 yaptı.40. dakikada Leicester City'da Daniel Amartey sarıu kart gördü.45. dakikada Leicester City'de Jonny Evans sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Chelsea'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın 65. dakikasında Chelsea'da Edouard Mendy sarı kart grödü.71. dakikada Chelsea, Christian Pulisic ile maçta skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Chelsea değlasmanda 3-0 galip gelerek liderliğini sürdürdü.

    Bu sonuçla Chelsea puanını 29 yaparak liderlik koltuğunda otururken, Leicester City, 15 puanda kaldı. 

Son Güncelleme: 20.11.2021 19:18
Anahtar Kelimeler:
ChelseaLeicester City
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