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Premier Lig'de lider değişmedi

İngiltere Premier Ligi'nde 8. hafta maçında Kuzey Londra derbisinde lider Arsenal ikinci Tottemham’ı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

01 Ekim 2022 Cumartesi 15:56
Premier Lig'de lider değişmedi

Premier Lig'de lider değişmedi

      İngiltere Premier Ligi'nde 8. hafta maçında Kuzey Londra derbisinde lider Arsenal ikinci Tottemham’ı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 20. dakikasında Arsenal, Thomas ile 1-0 öne geçti.31. dakikada Tottenham Harry Kane'nin penaltı golü ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

   İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Arsenal hızlı başladı.49. dakikada Arsenal Gabriel Jesus ile 2-1 öne geçti.62. dakikada Tottenham’da Emerson Leite direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.67. dakikada Arsenal Granit Xhaka ile skoru 3-1 yaptı.

   71. Dakikada Tottenham’da Clement Lenglet, Ivan Perisic, Richarlison ve Heung-Min Son oyundan çıktılar.Yerine Davinson Sanchez, Yves Bissouma, Ryan Sessegnon ve Matt Doherty oyuna girdiler.74. dakikada Arsenal’da Thomas ve Oleksandra yerini Kieran Tierney ve Albert Sambi Lokonga’ya bıraktı.

   75. dakikada Tottenham’da Pierre-Emile Höjbjerg yerini Oliver Skipp’e bıraktı.78. dakikada Arsenal’da William Galiba sarı kart gördü.80. dakikada Arsenal’da Martin Ödegaard ve Gabriel Jesus oyundan çıktılar.Yerine Fabio Vieira ve Eddie Nketiah oyuna girdi.89. dakikada Arsenal'da Ben White oyundan çıkarken, Takehiro Tomiyasu oyuna girdi.90+3. dakkada Tottenham'da Eric Dier sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arsenal, Tottenhamm'ı 3-1 yenerek liderliğini sürdürü.

     Bu sonuçla Arsenal puanını 21 yaparak liderliğini sürdürürken,Tottenham 17 puanda kaldı. 

Arsenal:Aaron Ramsdale, Ben White, Gabriel, William Saliba, Oleksandr Zinchenko, Thomas, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus

Tottenham:Hugo Lloris, Emerson Leite, Cristian Romero, Clement Lenglet, Pierre-Emile Höjbjerg, Eric Dier, Rodrigo Bentancur, Heung-Min Son, Richarliso, Harry Kane, Ivan Perisic   

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigiArsenalTottemham
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