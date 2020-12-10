PSG 5-M.Başakşehir 1

Başakşehir ırkçılık olayları nedeniyle ertelenen karşılaşmada PSG'ne 5-1 yenildi.PSG, 4. hakemin yaptığı ırkçılık nedeniyle 14. dakikada ertelenen maçta temsilcimiz Başakşehir'i 5-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Temsilcimiz 3 puanla Avrupa'ya veda etti. Oyuncular maç başında protestoda bulundu.

Oyuncuların ısınmaya “Irkçılığa Hayır” tişörtleriyle çıktığı maçta, Şampiyonlar Ligi müziği çalarken iki takımda orta yuvarlakta yan yana dizildi. Dizinin üzerine çöken oyuncular yumruklarını havaya kaldırarak ırkçılığı protesto etti.

Karşılaşmada 14. dakikada yeniden başladı.Neymar 21. dakikada PSG’yi şık bir golle 1-0 öne geçirdi. Brezilyalı yıldız 38. dakikada hızlı hücumda golü buldu. Rafinha’nın taşıdığı topta ceza sahasında şutunu çekerek Mert’i çaresiz bıraktı: 2-0.41. dakikada Neymar altı pas üzerinde kaleci Mert’i çalımlamak isterken Bakker topu filelere gönderdi. VAR’ın uyarısıyla Bakker ofsaytta olduğu için gol sayılmadı ancak penaltı kararı verildi. 42’de Mbappe, penaltıdan skoru 3-0 yaptı.

PSG ikinci yarının başında da tempoyu düşürmedi. Neymar 50. dakikada çalım ve verkaçlarla ceza sahası dışında topu önüne alarak şert bir şut çekti ve Mert’i yine çaresiz bırakarak kendisinin 3., takımının 4. golünü kaydetti.56. dakikada Başakşehir’in kullandığı köşe vuruşunda top İrfan Can’ın önünde kaldı. Çok sert şut çeken İrfan’ın kaleye gönderdiği top Mehmet Topal’a çarptı. Kaleci Navas’ın ters ayakta kalmasıyla top filelere gitti ve skoru 4-1 oldu.Karşılaşmanın sonucu 5-1 olarak belirleyen golü Devler Ligi’ndeki 21. golünü atan Mbappe kaydetti. Fransız yıldız, Neymar’ın orta sahadan taşıyıp Di Maria’ya aktardığı topu Arjantinli’nin pasıyla önünde buldu. Ceza sahası içerisinde bomboş olan genç yıldız, topu filelere göndererek kendisinin 2. golünü attı: 5-1.

Paris Saint Germain: Keylor Navas, Alessandro Florenzi (Timothee Pembele dk. 80), Marquinhos (Thilo Kehrer dk. 67), Danilo Pereira, Kimpembe (Abdou Diallo dk. 80), Bakker, Verratti (Idrissa Gueye dk. 80), Paredes, Rafinha (Angel Di Maria dk. 46), Kylian Mbappe, Neymar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Giuliano dk. 68), Carlos Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım (Bolingoli-Mbombo dk. 68), Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir (Nacer Chadli dk. 89), İrfan Can Kahveci, Fredrik Gulbrandsen (Emre Kaplan dk. 80), Deniz Türüç, Enzo Crivelli (Demba Ba dk. 68)

Goller: Neymar (dk. 21, 38 ve 50), Mbappe (dk. 42 pen. ve 62) (Paris Saint Germain), Mehmet Topal (dk. 57) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Rafael, Mert Günok, Crivelli, Okan Buruk (M.Başakşehir), Pembele (Paris Saint Gemrain)