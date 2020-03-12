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PSG çeyrek finalde

PSG evinde  Borussia Dortmund'u  2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

12 Mart 2020 Perşembe 09:11
PSG çeyrek finalde

PSG çeyrek finalde

   PSG evinde  Borussia Dortmund'u  2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşlarına iki maçla devam edildi. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germian, Almanya'daki ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Borussia Dortmund'u evinde ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Borussia Dortmund'da Emre Can, 87. dakikada kırmızı kart gördü. 

  Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada ev sahibi baskılı bir oyunla başladı. Üst üstte ataklarla Dortmund kalesini ablukaya alan PSG, 24'te Edinson Cavani ile gole çok yaklaştı. Baskılarını artıran Fransız ekibi, aradığı golü 27'de Neymar ile buldu. Angel Di Maria'nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya kafayla çok iyi vuran Brezilyalı süper star, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının duraklama anlarında PSG, Bernat'ın attığı golle soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi. Karşılaşmanın ikinci yarırsında başka gol olmayınca ev sahibi maçı 2-0 kazandı. 

   Bu sonuçla Paris Saint-Germain bir üst tura çıkan taraf oldu.

(Beinsports)

Anahtar Kelimeler:
PSGBorussia Dortmund
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