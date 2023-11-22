PUBG | Dünya Kupası’nda yer alacak Türk takımları belli oluyor

Dünya Kupası’nda yer alacak Türk takımları belli oluyor

Finallere giden yolda Lig Aşamasını 9’uncu sırada tamamlayan diğer bir Türk takımı Melise Esports ise 22 – 24 Kasım arasında düzenlenecek Tutunma Aşaması’nda yer alacak ve İstanbul’da düzenlenecek Finallerde yarışmak için mücadele edecek.

Dünyanın en büyük espor turnuvalarından PUBG MOBILE Dünya Kupası’nın (PMGC) Büyük Finalleri, 8 – 10 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek. Türkiye, 3 milyon dolar ödül havuzuna sahip turnuva ile dünyanın en iyi PUBG MOBILE takımlarını ağırlamaya hazırlanırken bu büyük organizasyonda belki, ülkemizden birden fazla espor takımı da yer alacak.

S2G Esports kesin, gözler Melise Esports’ta

Geçtiğimiz yılın Dünya Şampiyonu S2G Esports, doğrudan PMGC Büyük Finallerinde mücadele etmeye hak kazanırken, finallere giden yol olan PMGC Lig Aşaması’nda da Türkiye’den 3 farklı espor takımı yer aldı. Burada yarışan Bra Espor ve Next Rüya, finallere katılmak için yeterli olacak başarıyı gösteremese de Grup Aşaması’nı 9’uncu sırada tamamlayan Melise Esports Tutunma Aşaması’nda mücadele etmeye hak kazandı.

rup Aşaması’nı 4’üncü sıradan 11’e kadar olan dereceyle bitiren takımlar Tutunma Aşaması’nda mücadele edecek. Toplamda 3 grubun olacağı ve 24 takımın mücadele edeceği aşamanın maçları 22 – 24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Bu aşamada ilk 16’ya kalan takımlar ise Son Şans Elemelerine gidecek ve burayı da ilk 5’te tamamlayanlar İstanbul’da düzenlenecek Büyük Finallere katılacak. Tutunma Aşaması maçları PUBG MOBILE Espor Türkiye Youtube Kanalı’ndan yayınlanacak.

Melise Esports son dönemdeki başarılarıyla dikkat çekiyor

Daha önce Dünya Şampiyonası tecrübesi bulunmayan Melise Esports, son yıllardaki hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yılın aralık ayında düzenlenen ve amatör oyuncular için profesyonel espor arenasının aralayan PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar turnuvasının galibi olan takım, geçtiğimiz ay sonuçlanan 4 milyon TL ödül havuzlu 2023 PMPL Türkiye Güz Sezonu’nu da birincilikle bitirdi. Bu başarılarıyla Melise Esports, 2023 PUBG MOBILE Pro League Avrupa Güz Sezonu’nda mücadele etmeye hak kazandı ve bu turnuvayı da 5’inci sırada bitirerek PMGC Lig Aşaması biletinin yanı sıra 12.000 dolarlık ödülü elde etti.