Radyo Trafik İzmir'de Karşıyaka ve Altınordu yöneticilerini ağırlıyor



Radyo Trafik İzmir, salgın döneminde yayınlarına kesintisiz şekilde devam ederken, önemli bir buluşmaya da ev sahipliği yapacak. Bu haftaki sokağa çıkma yasağının 2. gününde İzmir takımlarının yöneticileri aynı yayında buluşacak.

Radyo Trafik İzmir, sokağa çıkma yasağının uygulandığı şu günlerde dinleyenlerinin yanında olmayı sürdürüyor. İzmirlilerin gönül verdiği takımların yöneticileri, aynı yayında buluşacak. Karşıyaka Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı,Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ve Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya Radyo Trafik İzmir’e konuk oluyor.

’nın sorularını yanıtlayacak olan yöneticiler, koronavirüs salgınında kulüp olarak yaşadıklarını, takımlardaki son durumu değerlendirecek. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan taraftarlar, 102.5 frekansından programı dinleyebilecek.

Aynı zamanda YouTube üzerinden yayın yapan Radyo Trafik TV kanalında görüntülü yayınlanacak programa taraftarlar sorularıyla da katılabilecek.

Turgay Büyükkarcı, Özgür Ekmekçioğlu, Barış Orhunbilge ve Talat Papatya ’yı bir araya getirecek olan program yarın saat 13.00’te başlayacak.