Real Madrd 82 - Anadolu Efes 69

Turkish Airlines Euroleague birinci hafta maçında İspanya’nın Real Madrid takımına konuk olan Anadolu Efes 69-82 yenildi.Anadolu Efes karşılaşmaya Micic, Beaubois, Simon, Moerman ve Dunston beşi çıkarken, ilk üç dakikayı 0-12 geride geçti.Karşılaşmada ilk 10 dakikayı Anadolu Efes 15-32 yenik tamamladık. İkinci periyoda Petrusev’in pota alı isabeti ile başladık ve skor 17-32’ye geldi. Simon’un üç ve Dunston’ın iki sayısının ardından 14. dakika 22-41’lik skor ile geçildi. Beaubois ve Dunston’ın isabetlerine Larkin ve Micic de üç sayılık basketler ile destek verince ilk yarı sonunda Anadolu Efes soyunma odasına 35-50 geride gittik.

İkinci yarıya Micic ve Larkin ikilisinin sayıları ile başladı ve Anadolu Efes 21. dakikada farkı 13 sayıya indirdi.39-52. Singleton’ın üçlüğü ile 23. dakikada skor 42-55’e gelirken, 25. dakikayı ise 42-60 geride geçtik. Periyodun ikinci beş dakikalık bölümünde Petrusev’den gelen altı sayı sonrasında son çeyreğe 48-68 geride girdik. Final periyoduna Anadolu Efes Micic ve Larkin’in üç sayılık isabetleri ile başladı ve 32. dakikaya 54-71’lik skor ile girildi. Moerman ve Larkin’in faul çizgisindeki ikişer isabetinin ardından Petrusev’in pota altı isabeti ile maçın son üç dakikasında skor 60-77’ye geldi. Kalan bölümde Anadolu Efes Simon, Petrusev, Micic ve Moerman ile sayılar bulsak da farkı kapatamadı ve karşılaşmadan 69-82 mağlup ayrıldı.

(Anadolu Efes)