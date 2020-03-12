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Real Madrid'den corona virüsü nedeniyle karantina kararı 

Dünya devi Real Madrid'e coronavirüsü şoku.

12 Mart 2020 Perşembe 15:30
Real Madrid'den corona virüsü nedeniyle karantina kararı 

Real Madrid'den corona virüsü nedeniyle karantina kararı 

   Dünya devi Real Madrid'e coronavirüsü şoku.Dünyada gerçekleşen corona virüsü salgını sonrası spor dünyasından birçok isim virüsten etkilenirken son haber dünya devi Real Madrid’den geldi. Real Madrid, basketbol ve futbol kulüplerini karantinaya aldı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre her iki takımın kullandığı tesisleri kullanıma kapatan Real Madrid, basketbol ve futbol takımlarının faaliyetlerini durdurdu. Kararın, bir basketbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından alındığı belirtildi. Basketbolcunun ismi ise açıklanmadı.

Real Madrid Kulübü, basketbolcuları ve futbolcuları gözlem altına aldı. Real Madrid ayrıca antrenman tesislerindeki tüm çalışanları da evlerine gönderdi. Real Madrid Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada “Basketbol takımımızda bir oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıkmıştır. Aynı yerde çalışıldığı için basketbol ve futbol takımlarının karantinaya alınması önerildi. Tüm Real Madrid personelinin de karantinaya alınması tavsiye edilmiştir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Real Madrid
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