Rekorların Parkurunda Yarışmak İçin Son Fırsat

Dünya Atletizm Birliği’nin 2021 yol yarışları kategorisinde “Yılın en iyi yarışı” olarak gösterilen, kadınlarda yarı maraton dünya rekoruna ev sahipliği yapan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu,27 Mart 2022 Pazar günü 45 farklı ülkeden 8 bin sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 17. kez koşulacak yarışın kayıtları 1 Mart 2022 Salı günü sona erecek.

PARKUR

Türkiye’nin en büyük spor şirketi Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’nın büyüleyici atmosferinde 17. kez start alacak. 21K ve 10K olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek yarışta, paten tutkunları da parkura çıkacak. Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) 2021 yol yarışları değerlendirme listesinde en yüksek puanı alarak ilk sıraya yerleşen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucuya #EnHızlıYarı maraton derecesini yapma olanağı tanıyor. Suriçi’nin eşsiz manzarasında koşulacak Elite Label kategorideki yarış, 8 bin yıllık tarihi dokuya sahip güzergâhıyla katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. Dünyanın en iyi elit atletleriyle birlikte koşmak isteyenler için N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları 1 Mart 2022 Salı günü sona erecek. İstanbul Yarı Maratonu kayıt işlemleri www.istanbulyarimaratonu.com adresinden gerçekleştiriliyor.

Tarihi Yarımada’da düzenlenecek N Kolay 17. İstanbul Maratonu, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başlayıp, yine aynı noktada sona erecek. Yenikapı’dan Eminönü istikametine doğru sahil yolu boyunca devam eden parkurda sporcular, Galata Köprüsü’nü geçerek köprü sonundaki ışıklardan dönüş yapacak. Dönüşün ardından Eminönü, Cibali sahil hattını takip edecek koşucular, Haliç Köprüsü’ne kadar ilerleyecek. Köprüden bir kez daha geri dönüş yapan parkur, ters istikamette aynı hattı takip ederek başladığı yerde son bulacak.

N KOLAY 16. İSTANBUL YARI MARATONU’NDA NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu rekorlara sahne oldu. Kenyalı kadın atlet Ruth Chepngetich, 1:04:02’lik derecesiyle Kadınlar Dünya Yarı Maratonu rekorunu İstanbul’da kırdı. Kenyalı erkek atlet Kibiwott Kandie ise 59:35 ile İstanbul Yarı Maratonu parkur rekorunu 15 saniye geliştirdi.